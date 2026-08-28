¿Harto de las llamadas spam? El truco de Google para bloquearlas, paso a paso

Las llamadas spam son uno de los inconvenientes más comunes que aquejan a todos los usuarios de dispositivos móviles; no obstante, existe un truco que puede ayudar a identificar y filtrar números no deseados. Pero, ¿en qué consiste exactamente y, es posible activarlo? Te explicamos todo lo que necesitas saber al respecto.

¿Identificador de llamadas?

No es secreto que las tácticas de ciberdelito han evolucionado a través de los años, pasando de la suplantación de identidad, hasta intentos de phishing con tal de robar los datos personales de la víctima y emplearlos de forma no autorizada para ingresar a su información financiera y ejecutar transacciones ilícitas.

Es debido a este tipo de riesgos que se requiere un método efectivo para detectar y bloquear números sospechosos o no reconocidos. Afortunadamente, los usuarios que cuentan con celulares con un sistema operativo Android 5.0 o superior tienen a la mano una herramienta incorporada en su dispositivo para hacer frente a dicha problemática.

Tal herramienta lleva por nombre ‘Identificador de llamada y spam’, la cual permite que el equipo muestre la información relevante de aquellos contactos desconocidos; gracias a su sistema de detección y su base de datos incorporada que se alimenta de reportes por parte de usuarios, advierte la posibilidad de que el número identificado esté relacionado con un mensaje fraudulento como suplantación de identidad o publicidad invasiva.

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¿Cómo se puede activar?

En la mayoría de los casos, los dispositivos Android cuentan con el identificador y su protector contra spam activados de forma predeterminada , sin embargo, es posible acceder a sus ajustes y comprobar que sea el caso, o de lo contrario, activarlo por medio de una sencilla serie de pasos:

Identifica y abre la aplicación ‘Teléfono’ de Google (de no estar instalada, es posible descargarla desde la Google Play Store ).

de Google (de no estar instalada, es posible descargarla desde la ). Selecciona el menú de opciones , el cual podrá reconocerse con unos tres puntos ubicados en la zona superior derecha de la pantalla.

, el cual podrá reconocerse con unos ubicados en la zona superior derecha de la pantalla. Ingresa al apartado ‘configuración’ , entre las opciones se encontrará una con el nombre ‘Identificador de llamadas y spam’.

, entre las opciones se encontrará una con el nombre Entre los ajustes, activa la función ‘Ver ID de emisor y spam’, es posible activar la opción ‘Filtrar llamadas de spam’ si así se desea.