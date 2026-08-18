El error que te hará perder tu dinero: Así operan las estafas en el trámite de pasaporte

El pasaporte es uno de los documentos más importantes al momento de viajar a tierras extranjeras y uno de los más solicitados por la población mexicana; sin embargo, su demanda es tan grande que los estafadores y ladrones han fijado sus miradas hacia este sector. Con el pasar de los años, han refinado sus técnicas, y cada vez se ha vuelto más complicado diferenciar un fraude de un procedimiento real; es por esto que aquí te explicaremos la forma en la que operan y cómo puedes evitar caer en una estafa.

Forma de operación

El modus operandi más reciente se lleva a cabo en grupos de internet, comúnmente en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, o en redes sociales que incluyan una función de chat, tales como X (anteriormente Twitter), Instagram y Facebook.

Es en este entorno que los estafadores se publicitan a sí mismos para ayudar a las personas que quieran obtener un pasaporte, prometiendo que realizarán el trámite, obtendrán una cita y acudirán a la misma personalmente, a cambio de una suma de dinero que puede variar dependiendo del “servicio”.

Al aceptar el trato, incitarán a la víctima a ingresar a un vínculo que los redirigirá a un sitio fraudulento que trata de imitar la web oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el objetivo de llenar un formulario con sus datos personales para finalizar con una transferencia bancaria que concretará el proceso .

Tras efectuar el pago, una pestaña saltará en la que indica que no se realizó la transacción, por lo que obligará al usuario a realizar el movimiento una vez más.

Es gracias a esta forma de operar que el estafador no solo podrá robar dinero a sus víctimas dos veces, sino que también obtendrá acceso a las contraseñas de sus cuentas bancarias, el NIP de sus tarjetas y demás datos personales .

Una vez habiendo visto su modus operandi, es necesario responder a una última pregunta: ¿qué se puede hacer para no caer en este fraude?

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¿Cómo evitar una estafa?

Con el creciente aumento de reportes de estas incidencias, la SRE se ha dedicado a exponer los métodos oficiales en los que se puede tramitar un pasaporte.

De acuerdo con lo mencionado por el organismo, la agendación de citas es un proceso 100 % gratuito, por lo que un sitio web oficial no debería solicitar ningún tipo de método de pago .

El único pago a efectuar está relacionado con la expedición y los derechos del pasaporte, procedimiento que debe llevarse a cabo con un documento oficial de cobro por parte de Hacienda en los módulos de pago designados, en la banca electrónica que lo permita o en las ventanillas de bancos autorizados .

Además, el método de cobro nunca incluye una transferencia a CLABE interbancaria personal, la abonación de dinero en tiendas de conveniencia o la solicitud de pago en el portal web oficial.