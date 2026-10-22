¿Hay túneles secretos bajo Durango? Lo que se sabe de los pasadizos del Centro Histórico

Una entrada tapiada, un arco bajo una casona o una escalera que desciende hacia la oscuridad bastan para despertar la misma pregunta: ¿será uno de los túneles que, según las historias, recorren Durango por debajo de sus calles?

La versión ha pasado de una generación a otra. Sin embargo, las construcciones subterráneas y la supuesta red que conectaría los edificios del Centro Histórico no son exactamente lo mismo.

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¿Qué cuenta la leyenda?

Los relatos describen caminos entre Catedral, el Arzobispado, antiguos palacios y viviendas de familias adineradas. Se les atribuyen funciones de escape, traslado de riquezas o refugio durante periodos de conflicto.

En entrevistas publicadas por El Siglo de Durango en 2021, los historiadores Miguel Vallebueno y Luis Carlos Quiñones señalaron que sus investigaciones no habían encontrado documentación que acreditara esa red.

Vallebueno también explicó que la humedad del subsuelo y el costo de las obras planteaban dificultades para una construcción de semejante alcance.

Entonces, ¿qué hay debajo de las casonas?

Sí existen espacios subterráneos. Entre ellos hay criptas, cisternas y antiguos sistemas sanitarios conocidos como comunes.

De acuerdo con las explicaciones de los investigadores, algunos arcos y cavidades pueden parecer accesos bloqueados, aunque su presencia no demuestra que continúen hasta otro edificio.

La cripta de Catedral, por ejemplo, es una construcción funeraria; su existencia no acredita un camino hacia otros inmuebles.

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El hallazgo en la Casona de los Pavorreales

La discusión tiene un antecedente reciente. En junio de 2026, El Siglo de Durango publicó el caso de la Casona de los Pavorreales, ubicada en la calle Pino Suárez, donde durante la restauración se encontraron espacios descritos como túneles.

El inmueble funciona como hotel boutique y restaurante. Su gerente explicó que los trabajos incluyeron la sustitución del drenaje antiguo y la conservación de buena parte de la estructura.

El hallazgo permite hablar de construcciones bajo esa propiedad. Sin embargo, la información publicada no acredita que comuniquen con Catedral, el Arzobispado u otros puntos del Centro Histórico. Esa conexión sigue siendo una afirmación que requiere pruebas.

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¿Y el Túnel de Minería?

El paseo turístico sí existe, pero es una obra contemporánea. El Sistema de Información Cultural registra su fundación el 7 de julio de 2011 y lo describe como un museo dedicado a la minería y a las leyendas locales.

Su construcción incluyó trabajos de excavación durante 2010 y museografía en 2011; por ello, recorrerlo no equivale a entrar en un pasadizo colonial recuperado.

En 2023, el historiador Javier Guerrero reiteró la distinción: encontrar una estructura bajo tierra no basta para demostrar una vía de comunicación entre edificios. Hasta dónde llega, cuándo fue construida y para qué se utilizó son las preguntas que permiten pasar del relato a la evidencia.