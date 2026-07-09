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IDENTIFICACIÓN

Identifican a mujer que fue arrastrada por corriente de Acequia Grande; tenía reporte de desaparición

En el reporte al 911, su familiar dijo que padecía de sus facultades mentales.

Identifican a mujer que fue arrastrada por corriente de Acequia Grande; tenía reporte de desaparición

Identifican a mujer que fue arrastrada por corriente de Acequia Grande; tenía reporte de desaparición

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Después de más de 12 horas de haber iniciado la búsqueda de una mujer que fue arrastrada por la corriente de agua en la Acequia Grande, la mañana de este jueves se logró localizar su cuerpo, mismo que ya ha sido identificado por su familia. 

El cuerpo fue encontrado a la altura del fraccionamiento Los Duraznos, al oriente de la ciudad, después de que personal de Protección Civil y Bomberos, con apoyo de diversas corporaciones, reanudó las labores de búsqueda suspendidas la noche anterior debido a las condiciones del cauce.

Se trata de Mónica González, de 42 años de edad, quien había sido reportada como no localizada la noche del miércoles, luego de salir de su domicilio supuestamente a buscar trabajo.

La desaparición había sido reportada por un familiar al sistema de emergencias, luego de que la mujer no regresó a su domicilio ubicado en la colonia Héctor Mayagoitia, enfatizando que padecía de sus facultades mentales.

Las autoridades realizarán las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: mujer identificación Durango acequia grande sido, mujer, reportada, búsqueda

               

                
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