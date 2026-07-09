La Casa de los Famosos México 2026 revela su tercer habitante, ¿de quién se trata?

Luego de una serie de rumores y especulaciones, finalmente se ha revelado a la tercera persona que formará parte del plantel de este show de televisión. A continuación te compartimos de quién se trata.

¿Otros dos habitantes?

Con ‘La Casa de los Famosos’ renovada para una cuarta temporada, que está próxima a estrenarse el día domingo 26 de julio del año en curso, la producción ha estado mostrando quiénes serán partícipes en este programa con el fin de conquistar el corazón del público y ser nombrado como el ganador.

Hasta el momento, se ha confirmado la presencia de dos ‘habitantes’ para esta nueva iteración. El primero en anunciarse fue Ernesto Laguardia, conductor, productor y actor de origen mexicano con cuarenta años de experiencia en la industria de la televisión ; es mayormente reconocido por sus papeles en las novelas ‘Quinceañera’, ‘Amor Real’, ‘Corona de Lágrimas’ y ‘Fuego en la Sangre’.

La segunda persona que formará parte de la nueva temporada se trata de Karina Torres, creadora de contenido en redes sociales mexicana e integrante del grupo de Las Perdidas, junto a Wendy Guevara y Paolita Suárez ; ella lleva como apodo ‘licenciada’ debido a que cuenta con estudios formales de una escuela de belleza.

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¿Quién es el tercero?

Recientemente, Diego de Erice fue el encargado de revelar la identidad de la tercera persona en ingresar, siendo en esta ocasión, Ximena Herrera como la nueva integrante del plantel de los habitantes.

Ximena Herrera es una modelo y actriz proveniente de La Paz, Bolivia quien ha vivido en México durante las últimas dos décadas y ha consolidado su carrera actoral en esta misma nación con novelas notorias como ‘Corazones al Límite’, ‘Mi Camino es Amarte’ y ‘El Señor de los Cielos’, esto tras iniciar su formación profesional en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).