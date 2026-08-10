La Casa de los Famosos México: ¿Qué es ‘El Exilio’ y cómo funcionará la nueva dinámica del reality?

Recientemente, durante la emisión del programa, se presentó una actividad que podría modificar para siempre las reglas y estrategias dentro del juego. Es por esto que, a continuación, te explicamos cuál es esta nueva dinámica y en qué consiste.

¿Nueva dinámica?

Durante la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos 2026, llevada a cabo el pasado domingo 09 de agosto del año en curso y con la reciente adición de Ximena Herrera como parte de los integrantes eliminados (siendo Mariana Ochoa la primera eliminada en la gala anterior), se introdujo una nueva regla denominada ‘El Exilio’.

Debido a esto, ambas habitantes, en lugar de haber regresado a sus respectivos domicilios para seguir con su vida, fueron trasladadas inmediatamente a un nuevo espacio en el que fueron aisladas en su totalidad del resto de los habitantes restantes, dejando un ambiente de incertidumbre para los televidentes.

Gracias a la adición de esta nueva regla, el rumbo de la competencia podría verse modificado para siempre , implicando con ello que el proceso de eliminación ya no consistiría en un final definitivo; en cambio, como una pausa de la que se podría regresar para cambiar el juego.

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¿En qué consiste?

‘El Exilio’, presentado en la más reciente edición del programa, consiste en una segunda oportunidad para aquellos habitantes que fueron eliminados como parte de la dinámica habitual , ya que, en lugar de ser enviados inmediatamente a sus casas luego del veredicto, permanecen separados dentro de un lapso previamente establecido.

No obstante, esto ofrece un nuevo giro para el público espectador del show televisivo, debido a que, en lugar de solo votar por el habitante que deseen ver expulsado, como ocurría en iteraciones pasadas, también tendrán en sus manos la oportunidad adicional de decidir quién de los eliminados merece reintegrarse nuevamente a la competencia.