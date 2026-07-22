'Me tienen harta’: El nuevo ataque de la estilista argentina Lau Styling contra mexicanos

La conocida estilista argentina Lau Styling en las últimas horas se colocó en el centro de atención de las redes sociales luego de lanzar comentarios sobre los aficionados mexicanos, al concluir el Mundial 2026.

El último partido del Mundial 2026 nos erizó la piel y generó una serie de discusiones en las redes sociales, comentarios en los que también se incluyó a la estilista Lau Styling, asesora de imagen que trabaja con figuras de entretenimiento, influencers y artistas.

Además, forma parte del equipo de imagen de Flor Vigna, y con colaboraciones con celebridades por su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

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¿Qué mencionó Lau Styling que ofendió a los mexicanos?

En un video que circula en las redes sociales, la estilista argentina reaccionó a los festejos de los mexicanos tras la derrota de Argentina ante España en el último partido de la FIFA 2026.

Styling cuestionó que los seguidores mexicanos celebraran el resultado y comenzó a lanzar comentarios hirientes y de mal gusto para los millones de mexicanos que visitan las redes sociales.

Comentarios que obviamente generaron indignación entre los internautas, que calificaron las palabras como una falta de respeto hacia los aficionados mexicanos.

Pero cuando todo parecía estar más tranquilo en sus redes sociales, un segundo video apareció en el que la argentina aseguraba que se sentía cansada de las críticas provenientes de México. En la grabación, Styling afirmó que había un resentimiento de México contra Argentina, haciendo mención a la selección mexicana en el Mundial 2026.

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Redes sociales reaccionan ante las declaraciones

Las palabras encendieron una vez más las redes sociales, provocando millones de comentarios y reacciones de usuarios mexicanos y argentinos.

Los usuarios cuestionaban su postura, pues, si bien sabemos, mantiene una relación laboral con la industria del entretenimiento mexicano. Mientras que pasaban los minutos, los comentarios se sumaban. De los comentarios más frecuentes aparecieron las críticas por considerar que sus expresiones son desproporcionadas frente a una rivalidad deportiva que suele llevarse a las redes sociales.

Lau Styling se retracta de sus comentarios

Luego de que sus palabras se salieran de control, la estilista decidió realizar otro video en el que explicó su postura y respondió a quienes la señalaron de promover mensajes de odio contra el pueblo mexicano.

Styling reconoció que sus palabras fueron sacadas de contexto y sostuvo que nunca tuvo la intención de ofender a los mexicanos, afirmando que siente un profundo cariño por los mexicanos, país donde se ha desarrollado profesionalmente y mantiene diversos proyectos en el mundo del espectáculo.

"México es mi segundo hogar", expresó intentando frenar los comentarios de los usuarios de redes sociales.

Sin embargo, sus declaraciones la colocaron en el ojo del huracán.