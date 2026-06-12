'No nos quieran ensuciar de algo que no existe': Esteban Villegas responde a supuesta investigación de la FGR

A través de un video que publicó en sus redes sociales, el gobernador de Durango Esteban Villegas Villarreal, emitió una respuesta a lo que calificó como “rumores sin sustento”, que se han difundido en medios de comunicación.

“Algunas voces y algunos medios, nacionales incluso, han empezado a decir que traigo una investigación en la FGR y que porque el narco, ya ven cómo traen el tema del narco, que nunca me habían tocado a mí. Hoy los medios de comunicación lo empiezan a hacer, no tengo ningún documento donde la FGR me haya dicho: oiga tiene un documento aquí por esto o por lo otro ”, mencionó.

En tal sentido, mostró estadísticas de indicadores de seguridad y cuestionó: “por qué en un estado donde hay estos niveles de seguridad tendríamos que estar involucrados con el narco, no los entiendo”.

Por lo que exhortó a quienes han difundido esa información a visitar Durango para conocer el modelo de seguridad y la situación que se registra, pese a la colindancia con estados donde hay alta incidencia delictiva.

“Hoy en mi derecho de réplica a esos medios que lo han sacado, les digo: vengan, los invito a Durango para que vean que aquí si pueden caminar a la hora que quieran y no va a pasar absolutamente nada. Vengan para que vean que aquí se pueden divertir en la Feria, tenemos Feria ahora en julio y que no pasa absolutamente nada y que es 100 por ciento familiar. No nos quieran ensuciar de algo que no existe en lo más mínimo”, indicó.