'No nos quieran ensuciar de algo que no existe': Esteban Villegas responde a supuesta investigación de la FGR
A través de un video que publicó en sus redes sociales, el gobernador de Durango Esteban Villegas Villarreal, emitió una respuesta a lo que calificó como “rumores sin sustento”, que se han difundido en medios de comunicación.
“Algunas voces y algunos medios, nacionales incluso, han empezado a decir que traigo una investigación en la FGR y que porque el narco, ya ven cómo traen el tema del narco, que nunca me habían tocado a mí. Hoy los medios de comunicación lo empiezan a hacer, no tengo ningún documento donde la FGR me haya dicho: oiga tiene un documento aquí por esto o por lo otro”, mencionó.
En tal sentido, mostró estadísticas de indicadores de seguridad y cuestionó: “por qué en un estado donde hay estos niveles de seguridad tendríamos que estar involucrados con el narco, no los entiendo”.
Por lo que exhortó a quienes han difundido esa información a visitar Durango para conocer el modelo de seguridad y la situación que se registra, pese a la colindancia con estados donde hay alta incidencia delictiva.
“Hoy en mi derecho de réplica a esos medios que lo han sacado, les digo: vengan, los invito a Durango para que vean que aquí si pueden caminar a la hora que quieran y no va a pasar absolutamente nada. Vengan para que vean que aquí se pueden divertir en la Feria, tenemos Feria ahora en julio y que no pasa absolutamente nada y que es 100 por ciento familiar. No nos quieran ensuciar de algo que no existe en lo más mínimo”, indicó.
Asimismo, negó que haya “absolutamente nada” en el tema electoral, “porque dijeron que lo están presionando para que entregue en el 2028 a Morena”, citó. Y enfatizó que en este momento no hay elecciones.