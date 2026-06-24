'Nos llevamos en el corazón cada historia compartida': cafetería anuncia su cierre en Durango

Las despedidas siguen alcanzando a algunos negocios de Durango capital. Esta vez, un establecimiento dedicado al café informó que cerrará después de dos años y medio de actividad, generando reacciones de sorpresa entre quienes frecuentaban el lugar.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, se anunció que el próximo sábado 27 de junio será el último día de servicio. En el mensaje, el establecimiento explicó que la decisión marca el final de una etapa que estuvo acompañada de clientes, colaboradores y momentos que ayudaron a hacer del proyecto un lugar muy frecuentado.

"Después de más de dos años y medio compartiendo café, historias, ideas y momentos inolvidables, ha llegado el momento de cerrar este ciclo", señalaron en la publicación.

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El establecimiento agradeció a quienes formaron parte de su historia, desde las personas que acudían regularmente hasta quienes recomendaron el lugar o colaboraron en su funcionamiento.

En el comunicado también destacaron que el espacio pasó de ser un lugar de venta de bebidas a convertirse en un punto de encuentro para conversaciones, reuniones y experiencias compartidas.

¿Qué cafetería cerrará en Durango?

En esta ocasión, el negocio que cerrará es La Palma Café, que informó que, aunque aún estará abierto algunos días, este sábado 27 de junio será su última jornada de servicio.

"Concluimos este proyecto agradeciendo a nuestros clientes por su apoyo incondicional, por cada visita, por cada sonrisa y por hacer de La Palma Café un lugar tan especial", expresa el mensaje.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los motivos del cierre ni si existe la posibilidad de retomar actividades en el futuro.

Mientras tanto, clientes y seguidores han comenzado a despedirse del lugar mediante mensajes de agradecimiento y buenos deseos en redes sociales.

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Despedida cargada de agradecimiento

La publicación estuvo acompañada de palabras de reconocimiento hacia la comunidad que respaldó el negocio durante los años que permaneció abierto.

La Palma Café aseguró que se lleva consigo las historias construidas en el lugar y el cariño de quienes lo visitaron.

"Nos llevamos en el corazón cada historia compartida. ¡Gracias por ser parte de este sueño!", escriben en el comunicado.

Además, señalaron que los clientes fueron quienes dieron vida al proyecto y lo transformaron en algo más que una cafetería, por lo que expresaron su gratitud por cada visita.

Larga lista de cierres

En las últimas semanas, la ciudad de Durango ha registrado un considerable cierre de negocios, principalmente de restaurantes de diferentes tipos, lo que ha generado preocupación por la situación económica que se vive actualmente en el estado.

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Desde negocios de reciente apertura, hasta algunos establecimientos de más de 40 años de historia, los cierres no han perdonado, y han sorprendido a cientos de duranguenses.