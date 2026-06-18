Nuevo cierre en Durango, ahora un conocido local de birria: 'siempre estaremos agradecidos'

Durango continúa presentando cierre de negocios en diferentes zonas de la capital, lo que ha generado preocupación en los clientes frecuentes y otros ciudadanos que han consumido en esos lugares.

En días anteriores El Siglo de Durango le había informado sobre esta situación, siendo los del giro gastronómico los que tienen mayor índice de terminar su actividad económica.

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Durante la madrugada de este jueves 18 de junio, a través de sus redes sociales "El Sr. Birria" anunció el cierre de sus puertas , agradeciendo a todos sus clientes y amigos por el apoyo durante su permanecia.

"Hoy cerramos una etapa muy importante para El Sr. Birria y lo hacemos con el corazón lleno de gratitud. Gracias a todos nuestros clientes, amigos y familias que nos acompañaron, que confiaron en nuestro sabor y que fueron parte de este camino", se lee en el post acompañado de una fotografía.

Algunas personas han lamentado la noticia, esperando que -como en otros casos- solo sea temporal y vuelvan a abrir para ofrecer sus servicios.

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¿Dónde estaba el negocio y qué ofrecía?

El Sr. Birria mantenía gran aprobación por los duranguenses, en su página de Facebook tiene varias recomendaciones calificando su "gran servicio y comida".

Dicho restaurante estaba ubicado sobre Prolongación Nazas #1435, Los Cedros Residencial , según su cuenta de Instagram.

Su menú tenía una amplia variedad de comidas, pero la birria era su platillo estrella, pues estaba hecha al estilo Culiacán.

No obstante, también podía consumirse desayunos que no tuvieran este alimento, como chilaquiles, huevos al gusto, dedos de pollo. Mientras que las bebidas iban desde aguas frescas, refrescos, café de olla o chocomilk.