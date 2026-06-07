Otro negocio baja la cortina en Durango; pequeño restaurante anuncia pausa hasta octubre

La lista de negocios que han decidido bajar la cortina, pausar operaciones o replantear su continuidad en Durango sigue creciendo. Ahora fue Charly Burgers & más quien informó a sus clientes que cerrará “hasta nuevo aviso”, aunque dejó claro que no se trata de una despedida definitiva.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, mediante un mensaje dirigido a clientes, amigos y familiares, en el que el establecimiento agradeció el apoyo recibido durante el tiempo que permaneció en servicio.

“A nuestros clientes, amigos y familia: queremos agradecer de corazón a cada persona que nos acompañó, nos recomendó y disfrutó de nuestros platillos”, publicó el negocio.

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“No es un adiós”

Aunque el mensaje fue presentado como un cierre, Charly Burgers & más señaló que se trata de una pausa y dejó abierta la posibilidad de regresar en los próximos meses.

“Charly Burgers & más cerrará hasta nuevo aviso. No es un adiós, sino un hasta luego”, se lee en la publicación difundida por el establecimiento.

En el mismo mensaje, los responsables del negocio señalaron que esperan volver con más fuerza para seguir ofreciendo sus platillos a los clientes que los acompañaron durante esta etapa.

“Estamos haciendo una pausa y esperamos regresar con más ganas para seguir deleitándolos con el sabor que tanto les gusta”, compartieron.

La posible fecha de regreso también fue mencionada por el propio negocio, al señalar: “Nos vemos en octubre, si Dios quiere”.

FB: Charly Burgers & más

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Más cierres en Durango

El anuncio de Charly Burgers & más ocurre en medio de un panorama complicado para el comercio local, marcado por bajas ventas, altos costos de operación, rentas elevadas y una menor capacidad de consumo entre las familias.

En semanas recientes, otros establecimientos también han anunciado cierres o pausas en la capital duranguense. Uno de los casos fue el de Delicious Wings, restaurante que informó el cierre de sus puertas con un mensaje de despedida para sus clientes, colaboradores y visitantes.

Ese cierre fue señalado como el segundo restaurante que anunciaba su despedida en menos de una semana, lo que encendió nuevamente las alertas sobre la situación que atraviesa el sector de alimentos en Durango.

El problema no se limita a los restaurantes. De acuerdo con Canacope Durango, al menos 15 establecimientos han cerrado en lo que va del año, principalmente por bajas ventas y por el peso de las rentas en los locales comerciales.

La cámara también ha advertido que prácticamente todos los giros han resentido la caída en ventas, desde ropa y zapaterías hasta regalos y pequeños comercios, lo que ha llevado a algunos emprendedores a dejar locales físicos y continuar únicamente con ventas desde casa o redes sociales.

Restaurantes: entre aguantar, endeudarse o cerrar

El sector restaurantero también ha resentido el golpe. Desde 2025, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Durango había advertido que varios establecimientos analizaban la posibilidad de cerrar si no lograban mantenerse en punto de equilibrio.

El problema, según lo señalado por el propio sector, no es únicamente vender poco. También pesan los aumentos en insumos, salarios, servicios y rentas, especialmente en zonas como el Centro Histórico, donde los costos de operación pueden ser más elevados.

Para muchos restaurantes, el ingreso diario debe alcanzar para cubrir sueldos, proveedores, renta, luz, gas, impuestos y otros gastos. Cuando las ventas bajan, el margen desaparece y algunos negocios terminan recurriendo a deuda, reducción de personal, promociones o pausas temporales para intentar mantenerse.

En ese contexto, los recientes anuncios de cierres o pausas en restaurantes locales no aparecen como hechos aislados, sino como parte de una tendencia que viene acumulándose desde meses atrás.

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Una crisis que ya se nota en las calles

En distintas zonas de la capital, especialmente en el Centro Histórico y corredores comerciales, la situación ya se refleja en locales vacíos, negocios en renta, cortinas abajo y establecimientos que han reducido su actividad.

Para los pequeños negocios, el reto no es únicamente vender menos. También deben enfrentar gastos fijos como renta, luz, agua, gas, nómina, proveedores, impuestos, permisos y mantenimiento, costos que no desaparecen aunque haya menos clientes.

Cada cierre representa más que la pérdida de un punto de venta. También implica menos empleos, menor consumo, menos movimiento para proveedores y una ciudad con menor actividad económica.

Aunque Charly Burgers & más dejó abierta la posibilidad de regresar en octubre, su pausa se suma a una tendencia que preocupa al comercio local: cada vez más negocios están teniendo dificultades para mantenerse abiertos.

Por ahora, el establecimiento se despidió con un mensaje de agradecimiento para quienes formaron parte de su historia y con la esperanza de volver a atender a sus clientes en los próximos meses.