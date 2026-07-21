Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: estas letras reciben su pago hoy martes 21 de julio

La entrega de pensiones y abonos a beneficiarios de programas de apoyo se encuentra cerca de la recta final, y este día 21 de julio de 2026, la Secretaría del Bienestar enviará su pago correspondiente a los siguientes en la lista. ¿A quiénes les toca? ¡Vamos a descubrirlo!

Programas del Bienestar

En este plazo de pagos bimestral julio-agosto, múltiples programas se encontrarán depositando el dinero a los ciudadanos inscritos, siendo estos la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y la Pensión de Madres trabajadoras.

Cada iniciativa de apoyo gubernamental tiene asignadas distintas cantidades de dinero para su distribución, las cuales serán listadas a continucación.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión Personas con discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Pensión Madres trabajadoras: mil 650 pesos.

Pensión del Bienestar para adultos mayores: 6 mil 400 pesos.

Cabe recalcar que no es necesario acudir a un Banco del Bienestar para retirar el dinero , ya que es posible usar la tarjeta para realizar compras en diversos establecimientos que acepten este medio de pago.

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¿Quiénes recibirán su pago hoy?

De acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría del Bienestar, actualmente se encuentran en la tercera semana en el periodo de distribución de pagos a todos los beneficiarios, el cual durará hasta el 29 de julio.

El listado de las personas que recibirán el abono en su tarjeta durante los próximos días es el siguiente:

21 de julio: Letras N, Ñ y O.

Letras N, Ñ y O. 22 de julio: Letras P y Q.

Letras P y Q. 23 y 24 de julio: Letra R.

Esto significa que los beneficiarios que obtendrán su pago son los ciudadanos cuyo apellido paterno comience con las letras N, Ñ y O .

En caso de que transcurran 24 horas después de la fecha de entrega asignada y aún no se vea reflejado ningún ingreso en la tarjeta, siempre es recomendable comunicarse a la Línea del Bienestar 800-639-42-64.