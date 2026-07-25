Perrito es enterrado vivo; fue rescatado, pero lo reportan delicado

Un perro fue enterrado vivo en un nuevo caso de maltrato animal; el hecho fue difundido en redes sociales y pronto se hizo viral.

Sobre el caso, se sabe que ocurrió en Saltillo, Coahuila, y llamó la atención por el nivel de crueldad de quien cometió este acto en contra del animal.

A través de redes sociales fue reportado este suceso, e internautas reaccionaron de inmediato. El reporte llegó hasta la Policía Ambiental, de la Comisaría de Protección y Atención Ciudadana, cuyos elementos se desplegaron hasta el sitio, en la calle Santa Mónica de la colonia Santa Elena.

En el lugar encontraron al canino, el cual se encontraba deshidratado y débil, por lo que de inmediato se iniciaron las labores de rescate.

Una vez que se logró liberar, los oficiales lo trasladaron a la Clínica Only Pets, donde su estado de salud se reporta como delicado.

Este hecho atrajo la atención de la Asociación Dignidad Animal, la cual exige dar con los responsables. No se descarta que en breve sea presentada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado; mientras tanto, médicos veterinarios brindan todos los cuidados pertinentes para salvar la vida del lomito.

En Durango, abandonaron a un perrito en la Feria

Este miércoles 22 de julio, se difundieron imágenes de una mascota que, aparentemente, fue abandonada en las instalaciones de la Feria de Durango. El caso se hizo viral en poco tiempo, pues en la publicación se detalló que el animal había sido dado en adopción recientemente.

En las fotografías se observa a un perro que permanecía amarrado a un barandal en las inmediaciones de la Expo Ganadera, junto a sus pertenencias.

Horas después, una mujer, a través de un video, confirmó que el animal se llama "Toby", y que meses atrás había sido rescatado de la calle y posteriormente entregado en adopción.