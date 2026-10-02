¿Qué dijo TikTok sobre el ataque en escuela de Torreón que dejó a una mujer sin vida y 4 heridos?

La red social TikTok se pronunció tras el ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde una mujer perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas, luego de que se diera a conocer que uno de los presuntos agresores habría difundido imágenes de armas, explosivos y mensajes relacionados con la agresión antes de los hechos.

A través de un comunicado, la plataforma expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a quienes resultaron afectados por el ataque registrado en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con las familias y todas las personas afectadas por este trágico incidente”, señaló TikTok.

Asimismo, la empresa reiteró su postura frente a las publicaciones que incitan a cometer actos violentos y aseguró que mantiene medidas para evitar su difusión.

“La seguridad de nuestra comunidad es una prioridad para TikTok. Tenemos cero tolerancia con el contenido que promueva, glorifique o facilite la violencia y trabajamos de manera continua para identificar y retirar contenido que infrinja nuestras Normas de la Comunidad”, indicó la plataforma.

El posicionamiento se dio en medio de la discusión sobre la responsabilidad de las redes sociales en la prevención de conductas violentas entre jóvenes, luego de que trascendiera que uno de los presuntos responsables habría compartido contenido relacionado con el ataque antes de ingresar al plantel.

Perfil de TikTok habría anticipado ataque en Torreón

Las investigaciones sobre la agresión identificaron una cuenta de TikTok presuntamente administrada por uno de los dos hermanos gemelos señalados como responsables de los hechos.

En el perfil se habrían publicado fotografías el miércoles 30 de septiembre, un día antes del ataque, en las que aparecían prendas de vestir, armas blancas y artefactos explosivos que posteriormente fueron relacionados con los objetos encontrados en la escuela.

Entre las imágenes se identificaron cuchillos, un hacha, un martillo, una sustancia utilizada como veneno para ratas y varios explosivos de fabricación casera . También se mostraba la vestimenta que habría utilizado uno de los jóvenes durante la agresión.

El contenido también incluía una sudadera negra con símbolos, pantalones oscuros y pañoletas con estampados de calaveras. Además, algunas publicaciones contenían frases que hacían referencia a la violencia y al rechazo de las relaciones sentimentales.

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Las indagatorias también apuntaron a que los presuntos responsables mostraban interés por imitar a agresores de otros países.

Después de que se diera a conocer la existencia de la cuenta, TikTok la retiró de su plataforma.

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