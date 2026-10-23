¿Quién es 'Mando 20', sujeto detenido en Colima y ligado a un atentado contra policías?

Un intenso operativo federal logró la captura de un importante criminal en el estado de Colima, de acuerdo al informe de este viernes 23 de octubre de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se trata de un hombre identificado como "Mando 20".

El resultado se obtuvo tras el cateo de dos inmuebles en el municipio de Tecomán, ahí localizaron a tres sujetos: Sinuhe "N", Cristian "N" y "Mando 20" , quienes fueron señalados de pertenecer a una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

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Omar García Harfuch, titular de la SSPC, dijo que este sujeto está ligado a un atentado contra una estación de policías donde detonaron un coche bomba el pasado 6 de diciembre de 2025 en Coahuayana, Michoacán.

Este hecho dejó como resultado seis personas sin vida y varios heridos, lo que mantuvo a los habitantes de la zona en alerta durante algunos días.

Sin embargo, no es el único hecho por el que se le acusa, sino otros tantos que se mantiene en la carpeta de investigación que abrieron las autoridades federales.

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¿Quién es "Mando 20"?

De acuerdo a la información oficial compartida, el "Mando 20" ha sido identificado como Leopoldo David "N" , un presunto líder de una célula criminal del CJNG en la región costera de Colima.

Este sujeto mantenía presencia en Tecomán y otros municipios aledaños, pues sus actividades también abordaban la coordinación logística y operativa del cártel, mismos que se extenderían a otros estados como Jalisco y Michoacán.

Según algunas notas periodísticas, el detenido también está relacionado con delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio, este último en agravio de un agricultor originario de Colima.

Antes del ataque con el coche bomba, una denuncia por medio del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán señala que a principios de abril de 2024 el CJNG desplegó a unos 150 sicarios, que provenían de Colima, con la intención de tomar por asalto el municipio de Coahuayana.

Tras la movilización, se dijo que estos criminales tenían en su poder "armas de alto poder, explosivos químicos y drones", agrega Milenio.

Incluso habría tomado al menos tres localidades pertenecientes a este lugar, y tiempo después (2025) volverían para intentarlo y entre los movimientos decidieron explotar un coche bomba contra la estación de policía.