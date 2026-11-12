Revelan cómo ocurrió el feminicidio de Liliana Pulido en el Huizache II | Cronología

Durante el pasado fin de semana, una tragedia volvió a presentarse en Durango, luego de que la noche del domingo se reportara al número de emergencias 911 una mujer incosciente sobre una calle del fraccionamiento Huizache II, en la capital.

Según los primeros datos, la víctima, identificada como Liliana Angélica Pulido Mancinas de 37 años de edad , se encontraba sobre el andador Chalcas y avenida Tres Culturas y presentaba una herida en el cuerpo.

Al momento de arribaron los paramédicos de Cruz Roja, realizaron una evaluación iniciail y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

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Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del hecho y ordenó el traslado de su cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley correspondiente.

Tras los resultados, se informó que Liliana murió a causa de una herida penetrante de tórax , sin que hasta ese momento se tuviera más información sobre el presunto responsable.

La carpeta del caso fue abierta bajo el delito de feminicidio.

La detención del presunto feminicida

Después de tres días del hecho, autoridades estatales informaron sobre la detención del presunto feminicida de Liliana, quien fue presentado ante el juez que lo requería para iniciar su proceso judicial.

Se trata de Francisco Javier "N", de 64 años de edad , quien tine su domicilio cerca de donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo a la información, su captura ocurrió durante las 20:30 horas del martes 10 de noviembre y tras presentarlo, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación.

Ahí se determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que quedó internado en el Centro de Reinserción Social No. 1 (Cereso) para continuar su proceso legal.

Revelan cómo ocurrió el feminicidio de Liliana

En la información compartida por la Fiscalía, se reveló la cronología de cómo ocurrieron los hechos ese domingo 8 de noviembr e, así como la posible razón por la que se detonó la agresión contra Liliana.

La carpeta de investigación señala que cerca de las 19:50 horas de ese día Francisco Javier "N" ingería bebidas embriagantes en compañía de Liliana Angélica, esto frente a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Huizache II.

Sin embargo, habrían tenido una discusión debido al estado en que se encontraba el sujeto, motivo por el que sacó de entre su ropa un arma blanca y lesionó a la víctima.

Tras percatarse de la herida, salió corriendo por la zona y finalmente perdió la vida sobre el andador Chalcas.

Su cuerpo quedó tendido sobre el suelo, mintras que testigos llamaron a emergencias para que le brindaran auxilio, pero fue imposible debido a la gravedad de la lesión sobre el tórax.