Si dejaste pendiente una declaración o el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está revisando tus obligaciones fiscales, todavía puede haber tiempo para ponerte al corriente con un costo menor. El Programa de Regularización Fiscal 2026 contempla diferentes fechas de cierre según el tipo de adeudo y la etapa en que se encuentre.

El programa está dirigido a personas y empresas cuyos ingresos totales en 2024 fueron de hasta 300 millones de pesos y que cumplen los demás requisitos. Según el caso, permite disminuir hasta el 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución. Para identificar qué beneficio te corresponde, revisa si el adeudo lo vas a declarar por tu cuenta, si estás bajo revisión o si ya existe un crédito fiscal firme.

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¿En qué casos todavía hay plazo hasta diciembre?

Si omitiste una contribución de 2024 o de un ejercicio anterior y el SAT todavía no ha determinado el adeudo, puedes presentar la declaración correspondiente y aplicar el estímulo sobre los recargos generados por la contribución omitida. En ese supuesto, el pago debe hacerse en una sola exhibición, a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

Por ejemplo, si al revisar tus declaraciones encuentras un impuesto de 2024 que quedó pendiente, la reducción puede aplicarse a los recargos que se generaron desde entonces. El impuesto y la actualización que corresponda siguen a tu cargo. El SAT indica que el estímulo se registra en la sección de pago o determinación de pago del formulario de la declaración.

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La otra vía es para contribuyentes que ya están bajo revisión fiscal. En esos casos es posible aplicar el estímulo si corrigen las irregularidades y pagan dentro del plazo de su procedimiento, antes de que les notifiquen la resolución que determina las contribuciones omitidas. El 31 de diciembre es la fecha máxima. Si el plazo de la revisión vence antes, aplica la fecha del procedimiento.

¿Qué vence el 30 de noviembre?

Para quienes tienen un crédito fiscal firme a su cargo, el plazo para solicitar el estímulo cerró el 31 de octubre. El lunes 30 de noviembre es la fecha máxima para cubrir la última parcialidad si ya se autorizó esta forma de pago. Cada pago debe hacerse conforme al vencimiento señalado en su línea de captura.

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Si tienes una notificación del SAT, revisa qué documento recibiste y en qué fecha. Esa información te ayudará a identificar el plazo que aplica. El SAT ofrece orientación sobre el programa en MarcaSAT, al 55 627 22 728, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, excepto días inhábiles.