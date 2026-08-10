¿Se cumplió la predicción de Baba Vanga sobre desastres naturales tras el terremoto en Colombia?

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto volvió a colocar en redes sociales el nombre de Baba Vanga, la famosa vidente búlgara a quien desde hace años se atribuyen predicciones sobre guerras, crisis y grandes desastres naturales.

Usuarios comenzaron a relacionar el fuerte sismo con una de las supuestas profecías para 2026, según la cual este año estaría marcado por terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos meteorológicos extremos.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de que Baba Vanga haya predicho el terremoto de Colombia, ni existe un documento original que compruebe que dejó una profecía específica para 2026.

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¿Qué ocurrió con el terremoto en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo tuvo una magnitud de 7.4 y su epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

El terremoto se sintió en amplias regiones del país y provocó severos daños en distintas ciudades, además de víctimas mortales y personas lesionadas.

Después del movimiento principal comenzaron a registrarse réplicas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la actividad sísmica de la región.

¿Baba Vanga realmente predijo el terremoto?

No hay pruebas que permitan afirmarlo.

Las listas que circulan en internet señalan que Baba Vanga habría anticipado para 2026 una serie de grandes desastres naturales. El problema es que no existe un archivo original, manuscrito, grabación o documento fechado que permita comprobar que esas palabras fueron pronunciadas por ella antes de su muerte.

De hecho, una de las características de las predicciones atribuidas a la vidente es que suelen aparecer o cobrar fuerza después de que ocurre algún acontecimiento importante.

Por ello, el terremoto de Colombia puede relacionarse en redes sociales con aquellas historias, pero eso no significa que se haya cumplido una predicción comprobada.

¿Quién fue Baba Vanga?

Su nombre era Vangeliya Pandeva Gushterova, aunque mundialmente fue conocida como Baba Vanga.

Nació en 1911 y alcanzó notoriedad en Europa del Este por sus supuestas capacidades de clarividencia. Murió el 11 de agosto de 1996, a los 85 años.

Con el paso del tiempo comenzaron a atribuírsele predicciones relacionadas con acontecimientos políticos, guerras, atentados, desastres naturales y cambios tecnológicos.

Sin embargo, buena parte de esas profecías fueron transmitidas de manera oral por familiares, seguidores y personas que afirmaron haberla escuchado.

¿Qué supuestamente predijo Baba Vanga para 2026?

Entre las afirmaciones que circulan cada año en medios y redes sociales se encuentran:

grandes terremotos y desastres naturales

conflictos internacionales de gran escala

una posible crisis económica mundial

mayor influencia de la inteligencia artificial

cambios en el equilibrio del poder mundial

contacto con vida extraterrestre

importantes transformaciones políticas

Estas predicciones no cuentan con un registro original verificable y existen distintas versiones dependiendo de la publicación que las recopile.

¿Por qué parece que algunas predicciones “se cumplen”?

Uno de los principales problemas es que muchas de las frases atribuidas a Baba Vanga son extremadamente generales.

Una supuesta advertencia sobre “grandes desastres naturales”, por ejemplo, puede relacionarse posteriormente con prácticamente cualquier terremoto, huracán, inundación o erupción volcánica ocurrido durante el año.

Ese fenómeno facilita que, después de una tragedia, resurjan antiguas listas en redes sociales y los usuarios interpreten el acontecimiento como el cumplimiento de una profecía.

¿Predijo una Tercera Guerra Mundial?

También circulan versiones que atribuyen a Baba Vanga una gran guerra mundial durante 2026.

Hasta ahora tampoco existe evidencia documental que permita comprobar que realizó esa predicción con esa fecha específica.

Distintas versiones de supuestas profecías bélicas atribuidas a la vidente han circulado durante años y, en numerosas ocasiones, sus fechas se han modificado conforme pasan los acontecimientos internacionales.

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¿Y los extraterrestres en noviembre de 2026?

Otra de las historias más difundidas asegura que Baba Vanga habría anticipado el contacto de la humanidad con vida extraterrestre durante noviembre de 2026.

Algunas publicaciones incluso han relacionado esa versión con objetos interestelares detectados por astrónomos.

Sin embargo, tampoco existe evidencia de que la vidente haya realizado una predicción verificable sobre la llegada de una nave extraterrestre.

Así que, aunque el terremoto de Colombia volvió a convertir a Baba Vanga en tendencia, no existe sustento para afirmar que el fenómeno haya sido predicho por ella. Por ahora, se trata de una nueva coincidencia construida alrededor de profecías cuya autenticidad no puede comprobarse.