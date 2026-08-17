¡Sin temor a Dios!, hombre intenta robar en una iglesia, agredió a sacristán

Recientemente se ha producido movimiento por parte de elementos de la policía, esto tras recibir la alerta de un intento de robo en un recinto religioso. Pero, ¿quién es el responsable, y cómo fue que transcurrió el acontecimiento? Aquí te explicamos lo que se conoce hasta el momento.

¿Quién es el responsable?

De acuerdo con la información compartida por medio de reportes policiales, un hombre fue aprehendido por parte de elementos pertenecientes a la Policía Municipal mientras este intentaba huir tras intentar cometer el delito de hurto a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe , localizada en la capital Monterrey, Nuevo León.

Mientras se realizaban labores de vigilancia, una de las unidades fue alertada por parte de vecinos aledaños a la zona del incidente, por lo que se movilizaron rápidamente a la colonia San Jorge, en el cruce de las calles Celulosa y San Bartolomé, donde interceptaron al sospechoso que estaba huyendo, por lo cual procedieron a su detención inmediata.

Las autoridades identificaron al perpetrador como Kevin Alexander ‘N’, con 32 años de edad, quien actualmente se encuentra a disposición del Ministerio Público , autoridad pública que se encargará de determinar la situación jurídica del responsable y determinar las responsabilidades a aplicar.

Te puede interesar: Chofer que perseguía a presunto ladrón que murió al derrapar queda libre, pero con reservas.

¿Cómo ocurrió el robo?

Según el testimonio del propio sacristán tomado por los propios cuerpos oficiales, este mencionó encontrarse en la zona donde se ubica el campanario del templo, sin embargo, empezó a escuchar ruido que estaba siendo generado desde el tercer piso del inmueble, por lo que optó por bajar para inspeccionar el origen del escándalo.

Tras entrar en el sitio, se percató de la presencia del atracador, quien se encontraba retirando un cuadro religioso con la aparente intención de llevárselo inadvertidamente; es en este momento que el sacristán le reclamó por medio de un grito por su actuar, generando que el ladrón respondiese agresivamente, siendo que le atacó, lanzando un florero de cristal y lo hirió en uno de sus brazos en el proceso.

Este suceso forma parte de los esfuerzos de los elementos de la Policía Municipal de Monterrey en su plan de acción conocido como Estrategia Escudo, implementada con el fin de reforzar las acciones de vigilancia y, con ello, atender de forma más oportuna e inmediata a llamadas de auxilio y reducir el índice de delitos en la metrópoli.