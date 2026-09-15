Tras el 'Calendario Mágico' en Durango, ¿hay pago doble por trabajar el 17 y 18 de septiembre?

Horas antes de que llegara la celebración por la Independencia de México, autoridades de Durango compartieron en redes sociales que, debido al "calendario mágico", en el estado no solo se suspenderían actividades laborales y escolares el miércoles 16 de septiembre, sino también el jueves 17 y viernes 18.

La justificación es porque algunas personas tendrán que desfilar después del 15 de septiembre, por lo que no tendrían un descanso.

Las actividades se reanudarán de manera normal el lunes 21 de septiembre.

De acuerdo a la información, solamente la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) no tendrá estos días de asueto y desarrollarán sus actividades educativas como todos los días.

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¿Habrá pago doble por trabajar el 17 y 18 en Durango?

Al determinar que el jueves y viernes de esta semana son de descanso, para muchos surge la duda si estos días podrán ser de pago doble si tienen que trabajar.

Sin embargo, pese a que dicha medida fue anunciada por el gobernador, no aplica para todos los trabajadores duranguenses, solo para los del sector administrativo estatal, educativo y personal de salud , según las condiciones y esquemas laborales de cada área.

Además, estos días no están contemplados en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que no existe un pago adicional para quienes realicen actividades en sus centros de trabajo.

Únicamente quienes laboren el miércoles 16 de septiembre sí tendrán pago extra , según el artículo 74 de esta ley mexicana, se debe recibir un "pago triple", es decir uno normal más el doble de sueldo de ese día.

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¿Qué pasa si no me pagan doble?

Si trabajaste el día feriado y no recibiste tu pago doble, podrás presentar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y solo tendrás máximo un año para reclamar dicho monto.