Vinculan a proceso a joven por asesinato de mujer trans en barbería de Durango

Un joven señalado como presunto responsable del homicidio de una mujer de la comunidad trans, ocurrido al interior de una barbería del fraccionamiento San Ignacio, en la ciudad de Durango, permanecerá en prisión preventiva luego de que un Juez de Control determinara vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado.

El imputado fue identificado como Erick Israel, de 25 años de edad , quien fue detenido por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública tras los hechos registrados durante la madrugada del pasado 29 de octubre, cuando la víctima perdió la vida a consecuencia de una herida producida por un objeto punzocortante.

De acuerdo con la carpeta de investigación, aproximadamente a las 06:00 horas de aquel día, las autoridades recibieron un reporte a través del C5 sobre una persona sin vida dentro de un establecimiento denominado Barber Shelvy, ubicado sobre la calle Ángel de la Guarda, en el fraccionamiento San Ignacio.

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Al lugar acudieron agentes de la Policía Investigadora de Delitos, adscritos al Grupo de Homicidios, quienes confirmaron el fallecimiento y realizaron las primeras diligencias. Posteriormente, el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicó la necropsia correspondiente para establecer las causas de la muerte.

El presunto agresor fue detenido en flagrancia por policías municipales y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango , donde quedó a disposición del Ministerio Público. La investigación se integró bajo el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, debido a que la víctima pertenecía a la comunidad trans.