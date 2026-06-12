Vinculan a proceso a sujeto detenido con arsenal, drones y radios en Chedraui Nazas de Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso contra Brandon “N”, por la comisión de delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las indagatorias iniciaron ante una puesta a disposición, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes lo detuvieron en las inmediaciones de la colonia Hipódromo, en la ciudad de Durango, donde le aseguraron dos armas de fuego, ocho cargadores, 58 cartuchos, un bolso conteniendo en su interior 60 mil pesos en moneda nacional, 19 radios, dos drones y un vehículo tipo camioneta.

Como medida cautelar, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) siete de Guadalupe Victoria, Durango; el juez, además, fijó dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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