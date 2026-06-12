Justicia

OPERATIVOS DURANGO

Vinculan a proceso a sujeto detenido con arsenal, drones y radios en Chedraui Nazas de Durango

El señalado fue detenido durante un operativo del Ejército Militar y la Guardia Nacional la semana pasada.

Vinculan a proceso a sujeto detenido con arsenal, drones y radios en Chedraui Nazas de Durango

Vinculan a proceso a sujeto detenido con arsenal, drones y radios en Chedraui Nazas de Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso contra Brandon “N”, por la comisión de delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las indagatorias iniciaron ante una puesta a disposición, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes lo detuvieron en las inmediaciones de la colonia Hipódromo, en la ciudad de Durango, donde le aseguraron dos armas de fuego, ocho cargadores, 58 cartuchos, un bolso conteniendo en su interior 60 mil pesos en moneda nacional, 19 radios, dos drones y un vehículo tipo camioneta. 

Como medida cautelar, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) siete de Guadalupe Victoria, Durango; el juez, además, fijó dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Lee: Sí hubo disparos; así fue el operativo en Chedraui Nazas donde aseguraron un vehículo | VIDEO


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Vinculación a proceso operativo Durango autoridad, judicial, aseguraron, vehículo

               

                
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