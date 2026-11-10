Chicos de Barrio, Mi Banda El Mexicano, Ponzoña y Los Caminantes en concierto GRATIS para Durango

Durango se prepara para vivir una jornada de música y baile con la presentación de reconocidas agrupaciones del género grupero, banda y regional mexicano, que llegarán este miércoles como parte de la celebración del aniversario de una radiodifusora local. La cartelera reunirá a agrupaciones con distintas trayectorias y estilos, desde los sonidos románticos que han acompañado a varias generaciones hasta las propuestas tropicales y de baile que prometen poner el ambiente.

El evento contará con varias presentaciones y aquí te mostramos cinco propuestas que encabezan la celebración pensada para los amantes de la música popular. A ellos se sumarán otras agrupaciones que complementarán una jornada con variedad de ritmos y canciones para cantar y bailar.

1. CHICOS DE BARRIO

Una de las agrupaciones que promete encender el ambiente es Chicos de Barrio. Originarios de Torreón, Coahuila, se han convertido en referentes de la cumbia lagunera gracias a una propuesta que combina ritmos tropicales con elementos urbanos, hip-hop, vallenato y otros sonidos.

Su repertorio incluye canciones que han trascendido entre los seguidores del género, como “El baile del gavilán”, “La cita”, “Mucha lucha”, “Pachuco” y “Te invito a bailar”. Su presentación reunirá energía, baile y la conexión con el público parte de su sello musical.

2. MI BANDA EL MEXICANO

La nostalgia y el baile también llegarán de la mano de Mi Banda El Mexicano, en su versión encabezada por Germán Román, uno de los nombres relacionados con la historia de esta agrupación que marcó una época durante los años noventa. Reconocidos por popularizar el llamado tecnocumbia, su música combina instrumentos de banda con ritmos bailables y arreglos electrónicos. Entre sus canciones más conocidas figuran “Ramito de violetas”, “No bailes de caballito”, “La bota”, “La morena” y “Feliz, feliz”, temas que seguramente encontrarán respuesta entre quienes crecieron escuchando sus canciones y quienes siguen disfrutando de su propuesta.

3. LA NUEVA GENERACIÓN JLB Y COMPAÑÍA

Esta agrupación se suma a esta celebración con una propuesta enfocada en los ritmos populares y bailables, particularmente la cumbia norteña. Su participación aportará otro matiz a la cartelera, en una jornada que reúne diferentes expresiones de la música regional y tropical.

4. PONZOÑA MUSICAL

Formada en 2004, la agrupación se abrió camino durante el auge del pasito duranguense y logró posicionarse con un sonido que combina teclados, tambora, tuba y voces características del género. Con canciones como “Tanto la quería”, “La loca”, “Amantes”, “Por amarte así” y “Son de amores”, Ponzoña Musical cuenta con un repertorio que ha conectado con los seguidores de la música duranguense. Su participación tendrá un significado especial al tratarse de una agrupación nacida en esta entidad, que regresará a compartir su música con el público de casa.

5. LOS CAMINANTES

El recorrido musical también tendrá un espacio para una de las agrupaciones emblemáticas del género gruperos. Con una historia que comenzó en San Francisco del Rincón, Guanajuato, el grupo construyó una trayectoria reconocida por sus canciones románticas y su particular estilo. “Supe perder”, “Para qué quieres volver”, “Cuando dos almas”, “Amor sin palabras”, “Dos cartas y una flor” y “Ven y abrázame” forman parte de un repertorio que ha acompañado a distintas generaciones. Tras el fallecimiento de su fundador y vocalista Agustín Ramírez, en 2022, sus hijos Agustín Jr. y Anthony continúan con el legado musical de la familia y mantienen viva la presencia de la agrupación en los escenarios.

¿QUIÉNES MÁS SE PRESENTARÁN?

La celebración contará con más agrupaciones que completarán la oferta musical de este miércoles. Entre ellas estarán Banda La Rebeldía de la Torre, Los Monreal, La Nueva Adicción, La Máxima Sonora y Súper Banda Radar, propuestas que sumarán otros estilos y ritmos a la jornada.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA SERÁ EL CONCIERTO?