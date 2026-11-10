¡Pelotero a la bola!, La Nueva Generación JLB estará en Durango en un concierto GRATUITO | ¿Cuándo?

El icónico grupo de cumbia norteña La Nueva Generación JLB y Compañía tendrá una presentación en Durango para hacer bailar y llenar de ritmo la fiesta de aniversario de una estación de radio local.

JLB y Compañía se ha ganado el cariño del público y se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del género tropical y de la cumbia en México y Estados Unidos.

Los arreglos originales de la canción "La Culebra", que fue grabada por El Recodo, Banda Machos y Banda R-15, son obra de José Luis Beltrán, fundador de esta agrupación.

La Nueva Generación está encabezada por su hijo José Luis jr, con el objetivo de mantener vigente el repertorio clásico de su padre mediante el lanzamiento de nuevas producciones que ya suenan en las plataformas digitales.

"Pelotero a la Bola", "La Flaca", "La Chica de la Boutique", "Amparito", "Ciclón" y "Mi Banana" son algunos de los éxitos que sonarán en este evento al que han sido invitados en la capital alacranera.

¿Cuándo y a qué hora estará en Durango La Nueva Generación JLB y Compañía?

Con motivo del séptimo aniversario de una estación de radio de la ciudad de Durango, la empresa ha organizado un evento público para celebrar un año más de vida junto con sus radioescuchas.

Será este próximo 11 de noviembre, en punto de las 17:00 horas, cuando dé inicio este evento masivo con sede en la Plaza IV Centenario.

La hora exacta de la presentación de la agrupación, reconocida también por el tema "Agüita de coco", se desconoce, ya que hay otros grupos invitados al evento.

¿Necesito boleto para ir al concierto?

La estación radiofónica ha publicado que no será necesario presentar boletos, ya que se trata de un evento totalmente gratuito.

Además, agregó que el concierto se desarrollará en un ambiente familiar y sin venta de alcohol.

¿Quién más se presentará en el concierto?

Al respecto, se sabe que son por lo menos 10 las agrupaciones que se estarán presentando: