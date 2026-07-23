¿Eres cuidador en Durango? Pasos para tramitar apoyos económicos y médicos a domicilio

Cuidar a una persona vulnerable, como adultos mayores, personas con discapacidad o movilidad limitada, es una tarea complicada que requiere de mucho esfuerzo y un espíritu fuerte. Es por esto que el DIF municipal creó el programa “Apapacho”, el cual tiene como fin apoyar a los cuidadores de la capital de Durango que no cuentan con ningún tipo de respaldo.

Apoyos para cuidadores

El programa Apapacho ofrece múltiples beneficios para las personas registradas, siendo estos los siguientes:

Ayuda económica.

Paquetes con artículos de higiene personal.

Servicios médicos.

Paquetes de alimentos.

Entre los servicios ofrecidos por el DIF municipal, uno de los que más destacan es el apoyo médico, que incluye chequeos rutinarios para evaluar el estado de salud de la persona a cuidado y de su cuidador, sesiones de fisioterapia y asistencia psicológica, para atender las necesidades físicas, emocionales y mentales de ambas partes.

Además de esto, los cuidadores también reciben capacitación de personal especializado osbre técnicas para reducir el riesgo de lesiones al momento de movilizar a la persona que se encuentra bajo su responsabilidad .

Otro aspecto importante a mencionar es la ayuda mediante paquetes de alimentos, los cuales son llevados a las localidades con productos de la canasta básica, como frutas, vegetales, huevo, artículos de primera necesidad, entre otros. Inclusive, con la aplicación Apapacho Express, es posible solicitar raciones de comida caliente, que serán entregadas a domicilio.

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¿Cómo registrarse?

Si es que se desea acceder a este programa, es menester cumplir con ciertos requisitos impuestos por el DIF municipal, los cuales serán ordenados a continuación:

Formato de solicitud de ingreso llenado de forma apropiada.

llenado de forma apropiada. Identificación oficial vigente por ambas partes.

por ambas partes. CURP actualizada e impresa.

actualizada e impresa. Comprobante de domicilio que no exceda los 3 meses de antigüedad.

que no exceda los 3 meses de antigüedad. Documento médico que avale la condición de la persona.

No obstante, también será necesario acudir a una entrevista, aceptar la carta de derechos y responsabilidades del usuario y contar con una carta compromiso firmada, que acepte las obligaciones del beneficiario .

Las solicitudes de ingreso y el proceso se llevan a cabo en la Subdirección Operativa del DIF municipal de Durango, en la avenida Tres Culturas, S/N, Fraccionamiento El Huizache I, cuyo horario de atención comienza a las 8:00 horas y finaliza a las 15:00 horas.