¿Es venenosa?, científicos descubren nueva especie de araña en el norte de México

El nuevo descubrimiento de este arácnido es una muestra de la biodiversidad en México, y un recordatorio de que no conocemos del todo a la naturaleza, como se podría creer. Es por esto que, a continuación, te explicamos todo lo que se sabe de esta especie hasta el momento.

¿Nueva especie de araña?

Gracias a los esfuerzos de los investigadores de la Universidad Estatal de Sonora (UES), se ha logrado encontrar una nueva variedad de arácnidos, que recibió el nombre de Filistatinella Bacanora , la cual cuenta como hábitat natural el Cerro Altares, ubicado en las afueras de la ciudad de Hermosillo, en la entidad federativa sonorense.

Dicho hallazgo fue realizado por parte del doctor e investigador visitante de la UES David Chamé Vázquez, en colaboración con Karime G. Gómez Moreno y la conocida como primera aracnóloga de México, la doctora María Luisa Jiménez, siendo documentado para la revista científica Acta Zoológica Mexicana.

El particular nombre para esta especie no se origina de pura casualidad, sino que rinde homenaje al nombre de la bebida destilada regional, llamada Bacanora. Este licor ha logrado prevalecer a pesar de contar con casi un siglo de prohibición por la ley seca local, por lo que, para evitar ser avistados por las autoridades, los productores se escondían en cuevas del desierto, guardando una similitud curiosa respecto al hábitat de estos animales, quienes viven debajo de las rocas de esta área árida.

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¿Es peligrosa para los humanos?

A pesar de su cercanía con la orbe urbana del estado, los responsables de su descubrimiento detallaron que esta araña solo se limita al paraje con matorrales y los espacios/grietas que se encuentran entre o por debajo de las piedras del cerro antes mencionado , que le permiten una buena protección contra el calor sofocante de Hermosillo y de posibles depredadores, por lo que no tienden a colonizar domicilios.

Además, cabe resaltar que la comunidad científica emitió un comunicado para tranquilizar a la población y a cierto sector que sufre de aracnofobia, en la que menciona que la Filistatinella Bacanora es una especie inofensiva, por ende, es factible decir que no es venenosa, y no representa un peligro para los seres humanos ni las mascotas.

De igual forma, el ejemplar que encontraron consiste en un adulto macho de 2.2 milímetros de longitud, prácticamente invisible a simple vista, lo que hace más impresionante el hallazgo al tratarse de una araña que se encontraba presente en el área desértica desde hace ya tiempo, pasando desapercibida por los visitantes. Esto también desvela el potencial científico con el que cuenta Sonora para describir más especies desconocidas de dicho ecosistema.