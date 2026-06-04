Identifican a uno de los fallecidos en operativo de Loma de Praxedis

La tarde del pasado miércoles 3 de junio estuvo marcada por una fuerte movilización de elementos federales en el poblado Loma de Praxedis, en el municipio de Durango, el cual dejó como saldo a tres personas sin vida, así como varios heridos y vehículos y armamento asegurado. Este jueves, se dio a conocer la identidad de una de las personas fallecidas en la movilización.

Fue alrededor de las 14:00 horas de este pasado miércoles 3 de junio cuando se reportó la movilización de fuerzas federales, de Defensa y Guardia Nacional, quienes se trasladaron al poblado de Loma de Praxedis por aparentes detonaciones de arma de fuego.

En el lugar, de acuerdo con información difundida por autoridades locales, se habría desatado una persecución con disparos por parte de personas armadas contra elementos federales, por un aparente reporte de vehículo robado.

Sin embargo, este jueves 4 de junio el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado que señaló que más que un vehículo robado, en el operativo fueron detenidas 15 personas, entre ellas tres menores de edad, y se aseguraron armas como un fusil Barrett, una ametralladora, varias armas largas y cortas, 20 cargadores, 711 cartuchos, equipo táctico, ponchallantas, vehículos y dosis de droga.

Identifican a uno de los occisos

A un día de los hechos ocurridos en el poblado, este jueves 4 de junio comenzó a circular la identificación de una de las personas fallecidas.

Se trata de Brayan Alexander Sánchez, de 24 años de edad, quien de acuerdo con información extraoficial tendría domicilio en Ciénega de Nuestra Señora, en Santiago Papasquiaro, aunque era originario del estado de Sonora.

Información que fue dada a conocer señala que el hoy occiso habría sido reconocido por sus familiares, quienes reclamaron el cuarpo después del enfrentamiento.

Nuevo operativo federal causa tensión

Menos de 24 horas después del operativo en Loma de Praxedis, la mañana de este jueves se registraron nuevas movilizaciones, esta vez en la ciudad de Durango.

Fue en la zona del centro comercial Chedraui Nazas donde elementos federales realizaron un operativo, que habría dejado como saldo un detenido con armas, radios y camioneta robada.

Además, se reportaron detonaciones de arma de fuego en el lugar, y a pesar de que se compartieron videos del hecho, la Secretaría de Seguridad Pública calificó de “falso” un enfrentamiento.

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