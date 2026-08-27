¿Por qué lo mataron? Esto habría confesado el detenido por el homicidio de César Gastélum

A poco más de tres semanas desde el asesinato del influencer César Gastélum, que quedó registrado durante una transmisión en vivo, este pasado miércoles 26 de agosto se dio a conocer la detención de uno de los presuntos implicados, quien, de acuerdo con declaraciones del periodista Antonio Nieto, habría revelado el motivo del homicidio.

El asesinato de César Gastélum

Fue durante la noche del pasado 4 de agosto cuando César Gastélum fue asesinado afuera de un restaurante de comida rápida, en Culiacán, Sinaloa.

El hecho rápidamente se volvió viral en redes sociales, pues al momento del ataque el creador de contenido se encontraba realizando una transmisión en vivo junto con dos personas más.

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En el video que posteriormente fue compartido a través de redes sociales, se logra ver a César junto con las otras dos personas afuera del establecimiento, con vestimenta y mochila de repartidores por aplicación.

En cierto momento, y en medio de una conversación, dos hombres en motocicleta llegan al lugar, y en cuestión de segundos uno de ellos saca un arma de fuego con la que dispara directamente contra César, quien terminó tendido en el lugar, muriendo de manera prácticamente instantánea.

Luego de las diligencias de autoridades y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, se abrió una carpeta de investigación para tratar de localizar a los responsables.

Detienen a uno de los presuntos implicados

Este pasado miércoles, y luego de poco más de tres semanas desde el asesinato, se informó sobre la detención de Jesús Alberto “N”, alias “El Dron”, en Puebla.

De acuerdo con información dada a conocer hasta el momento, Jesús Alberto “N” habría sido quien disparó contra César Gastélum el pasado 4 de agosto por la noche.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que durante el operativo para lograr la detención, los agentes de investigación fueron agredidos por sujetos armados, y durante las acciones fue abatido un presunto criminal, mientras se logró la detención de dos personas.

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¿Por qué lo mataron?

Luego de que se diera a conocer la detención en el caso, el periodista Antonio Nieto, a través de una pulblicación en X (@siete_letras) señaló la que habría sido la causa del homicidio.

“Por andar de hocicón”, escribió el periodista, al señalar que el detenido habría dicho que Gastélum era patrocinado por la “Mayiza”, y habría “hablado de más sobre ‘Los Chapitos’”.

Sin embargo, hasta ahora no se ha brindado información oficial sobre declaraciones acerca del móvil del homicidio.