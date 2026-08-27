¿Por qué Soriana cerrará sus puertas en 20 sucursales este 2026?, conoce la verdadera razón del ajuste

Mientras sus competidores se siguen ampliando a través de la República Mexicana, esta organización cuenta con otros planes para este año, entre los que involucra cerrar puertas de varios de sus establecimientos. Pero, ¿existe un motivo detrás de este escenario? A continuación te lo explicamos.

¿Cierre de sucursales?

Recientemente, la Organización Soriana, la cual cuenta con más de 780 locales distribuidos a través del territorio nacional, ha procedido con el cierre de 8 supermercados durante el primer trimestre de 2026 y, a su vez, planifica el cese de operaciones de forma gradual de otras 12 unidades en lo que resta del año, llevando consigo una suma total de 20 tiendas que cerrarán sus puertas definitivamente.

A su vez, la cadena también tomará en cuenta la reducción de tamaño ocupado de otros 60 locales más, dirigido principalmente para las sucursales de formato Híper , siendo que estas abarcan una superficie estimada de 9 mil a 10 mil metros cuadrados cada una; todas estas decisiones forman parte de la estrategia que los altos mandos del grupo están tomando para el proyecto de este año.

Dicha estrategia contrasta enormemente con las implementadas por sus competidores; por ejemplo, la compañía Walmart en México se expandió con 14 establecimientos en el transcurso de los primeros 3 meses del año, además de una inversión de 43 mil millones de pesos destinados a la apertura de nuevos locales y remodelación. Mientras que el Grupo Chedraui prevé abrir 147 tiendas más, de las cuales 130 serán de un formato pequeño denominado ‘supercito’, ideal para compras cotidianas de conveniencia por su proximidad.

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¿A qué se debe esta decisión?

A diferencia de lo que se podría especular en primera instancia, los motivos que preceden a esta toma de decisiones responden a la necesidad del grupo de bajar los costos de operación en torno a la demanda actual, y no a una señal que indique que la empresa se retira de forma definitiva del mercado mexicano.

Tales ajustes adquieren sentido una vez se analiza la dinámica del mercado actual; acorde con los datos emitidos por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), provenientes de un estudio de venta en línea del año 2025, se recoge que las ventas en medios digitales alcanzaron un valor de 789 mil 700 millones de pesos el año anterior (2024), y a su vez, se demostró que el 89 % de los compradores combinaron visitas a tiendas físicas y portales web.