¿Qué bancos SÍ abrirán en Durango este miércoles 16 de septiembre?

Recientemente El Siglo de Durango le informó sobre la suspensión de labores en México por el Día de la Independencia, en donde varias dependencias y negocios permanecerán cerrados hasta el 17 y no se podrán realizar los trámites.

El cierre quedó confirmado por la Asociación de Bancos en el país, anticipando a los cuentahabientes sobre estos cambios, aunque únicamente se encuentran funcionando los cajeros automáticos para operaciones menores.

No obstante, hay otras instituciones bancarias en Durango que han decidido sí abrir este 16 de septiembre , esperando que los afiliados puedan resolver sus emergencias.

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¿Qué bancos estarán abiertos en Durango el 16 de septiembre?

De acuerdo a la información que ha circulado, solamente dos bancos mantendrán sus puertas abiertas para quienes quieran realizar algún trámite.

Hablamos del Banco Azteca y Bancoppel , quienes pertenecen a dos tiendas de gran importancia dentro del territorio mexicano.

Los horarios para ambos permanecen sin ningún cambio, esperando a sus clientes de 09:00 a 21:00 horas y de 09:30 a 20:00 horas, respectivamente.

En la capital duranguense existen al menos cinco sucursales de ambas tiendas , por lo que podrán acudir a cualquiera para utilizar el servicio bancario.

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¿Tu fecha límite de pago es el 16 de septiembre? Esto pasará

Si estás pagando una deuda en tu tarjeta bancaria -de cualquier institución- y tu fecha límite es el 16 de septiembre, tienes dos opciones para realizar el pago.

La primera puede realizarse a través de tu aplicación, así evitas un cobro extra por intereses moratorios.

Si no sabes cómo hacerlo o no hay opción en tu app, el corte o pago se recorre automáticamente al siguiente día hábil y no se te cobrarán comisiones ni intereses, según la información que trasciende.