SEP: ¿Habrá suspensión de clases para el lunes 22 de junio? Esto dice el Calendario Escolar

A pocas semanas de terminar con el ciclo escolar 2025-2026, padres de familia se preguntan si la Secretaría de Educación Pública (SEP) prevé la cancelación de clases del día 22 de junio de 2026 para extender el fin de semana, por la cantidad de cambios no previstos en el manejo del calendario escolar. ¡Vamos a descubrir qué dice la SEP!

¿Por qué existe la duda?

Esto se debe a las constantes suspensiones de clases que han anunciado durante el mes de mayo y junio, para facilitar la organización de los preparativos del Mundial 2026.

Además de la preparación, se añaden las múltiples cancelaciones por los partidos en distintas entidades sedes (como Ciudad de México en el caso del enfrentamiento contra Sudáfrica y Guadalajara en el partido de Corea del Sur), junto a suspensiones derivadas de circunstancias particulares, lo que ha provocado que padres y tutores se mantengan alerta.

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¿Habrá clases?

De acuerdo al calendario de clases 2025-2026, la SEP indica que no existe una suspensión de clases el día lunes 22 de junio de 2026 ; por ende, alumnos de preescolar, primaria y secundaria acudirán a su jornada escolar como de costumbre.

A pesar de que el calendario prevea la cancelación de clases en fechas específicas y hayan existido alteraciones en la organización durante meses pasados, el lunes no figura dentro de estos días de suspensión; no obstante, la secretaría de educación remarcó que existe la posibilidad de algún cambio de último minuto, por lo que este mensaje será transmitido mediante las autoridades correspondientes.