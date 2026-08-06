VIDEO: Captan momento exacto de la lluvia torrencial que inundó la ciudad de Durango

​Una vista panorámica desde otro ángulo permitió dimensionar la sobrecogedora intensidad de la lluvia que cayó de manera puntual sobre una zona de la ciudad de Durango.

El cielo de la ciudad duranguense quedó completamente cubierto por una densa e impresionante cortina de agua.

​Registran el fenómeno del monzón en redes

​Las impactantes imágenes fueron compartidas en redes sociales por Lalo Serrano, quien atribuyó la precipitación a los potentes efectos del monzón mexicano. En el material audiovisual se aprecia cómo la tormenta se concentró con fuerza sobre un sector específico de la mancha urbana, mientras que otras áreas cercanas conservaban una mayor visibilidad.

También te puede interesar: Tromba inunda a la ciudad de Durango

​Estragos y caos en la capital

​La enorme cantidad de agua acumulada en cuestión de minutos provocó diversas afectaciones en la capital, entre ellas calles anegadas, vehículos varados y la alarmante entrada de agua a algunas viviendas.

​Despliegue de emergencia y apoyo a la ciudadanía

​Ante esta crítica situación, corporaciones de emergencia y dependencias municipales desplegaron operativos inmediatos de auxilio, desagüe y limpieza en los puntos más afectados, además de brindar apoyo oportuno a los conductores y habitantes sorprendidos por la rápida e inesperada acumulación de agua pluvial.

​¿Qué es realmente el monzón mexicano?

​Aunque popularmente se habla de la “caída del monzón”, este concepto se refiere en realidad a un patrón climático estacional que favorece el ingreso de humedad y la formación de severas tormentas durante la época de verano en el norte y noroeste de México.

También te puede interesar: Tras tromba en Durango retiraron 6 toneladas de basura de rejillas

​Exhorto de las autoridades

​Finalmente, las autoridades exhortaron de manera urgente a la población a evitar vialidades inundadas, no intentar cruzar peligrosas corrientes de agua y mantenerse al pendiente de los avisos oficiales, ya que este tipo de precipitaciones pueden presentarse de forma sumamente severa y muy localizada.

Una enorme e imponente cortina de agua permitió dimensionar la ferocidad de la tormenta que golpeó a un sector de Durango y dejó múltiples afectaciones. Así fue como se vivió este impactante fenómeno natural.