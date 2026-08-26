Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Cuándo serán los próximos pagos en este 2026?

¡El ciclo escolar 2026-2027 está muy cerca! Lo que significa que se encuentran en discusión las fechas de los próximos pagos de las becas del bienestar, como la Beca Rita Cetina para educación básica, la Beca Benito Juárez para los estudiantes de educación media superior y la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, para alumnos de universidad. ¿Cuáles son? ¡Esto es lo que sabemos!

Pagos pendientes

A pesar de que el abono de todas las becas fue llevado a cabo durante los últimos meses, siendo la fecha de pago más reciente el 14 de agosto para los beneficiarios de la beca Rita Cetina (primaria), existen casos en los que alumnos no recibieron su abono bimestral en múltiples ocasiones.

Es por esto que durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto del 2026, se estarán distribuyendo de forma paulatina los apoyos pendientes en las tarjetas de los alumnos inscritos a las distintas becas ofrecidas por el gobierno .

Es preciso destacar que estos depósitos no forman parte del calendario, ya que las fechas de entrega se encuentran dentro de la época vacacional y su objetivo es el de mantener al día a los estudiantes con pagos rezagados.

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¿Cuáles son las próximas fechas de pago?

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez aún no cuentan con fechas oficiales para los próximos depósitos en el ciclo escolar 2026-2027 .

No obstante, se prevé que la fecha tentativa para el primer pago del nuevo año académico sea establecida en el mes de octubre, el cual corresponderá al primer bimestre (septiembre-octubre), por lo que es recomendable mantenerse al tanto de los comunicados que ambas instituciones puedan publicar en sus medios oficiales.