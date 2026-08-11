¿Boletos a 35 pesos?, todo lo que debes saber sobre la Fiesta Cinépolis 2026

La famosa cadena de cines ha anunciado una nueva promoción que se encontrará disponible para el público por tiempo limitado. Es debido a esto que, a continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber al respecto.

¿Qué es la Fiesta Cinépolis?

Recientemente, a través de sus respectivas redes sociales, la cadena denominada Cinépolis anunció el retorno de dicha promoción, la cual consiste en una reducción del precio en los boletos para distintos tipos de salas.

Aunque no se cuenta con un horario en específico, se estableció que la Fiesta Cinépolis 2026 daría comienzo antes de que finalicen las vacaciones de verano, empezando con fecha del lunes 24 de agosto para dar fin el día viernes 28 de agosto de 2026.

A diferencia de otras promociones similares ofrecidas por esta cadena, no es un requisito el contar con una membresía del Club Cinépolis para gozar de esta, por ende, cualquier persona que desee ver un largometraje en dicho plazo podrá aprovecharla sin problema alguno.

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¿A qué salas aplicará la promoción?

La Fiesta Cinépolis se aplicará a cierta gama establecida de sus salas, con precios que pueden alcanzar hasta los 35 pesos (con ciertas excepciones), ideal en caso de querer ver más de una película que se encuentre disponible en tu cine más cercano. Estas serán las salas participantes y el precio de sus respectivos tickets:

Tradicional: 35 pesos individuales.

35 pesos individuales. Cinépolis Plus: 35 pesos individuales.

35 pesos individuales. Cinépolis Junior: 35 pesos individuales (solo butaca).

35 pesos individuales (solo butaca). Macro XE: 35 pesos individuales.

35 pesos individuales. IMAX: 80 pesos individuales.

80 pesos individuales. 4DX: 80 pesos individuales.