Todo sobre la Tarjeta del Bienestar Joven: Requisitos para personas de 15 a 29 años

Existe un programa gubernamental dirigido especialmente a los jóvenes, los cuales podrán aprovechar los beneficios que ofrece. No obstante, esto abre el paso a dos interrogantes principales: ¿En qué consiste la tarjeta, y cuales son los requisitos para adquirirla?, aquí te lo explicamos.

¿En qué consiste?

La iniciativa ‘Tarjeta del Bienestar Joven’ cuenta con el propósito apoyar el desarrollo integral de este sector de la población, esto por medio de una credencial especial, que otorga la facilitación del acceso a descuentos y promociones en oportunidades recreativas, culturales y educativas, eliminando la limitante económica que las pueda frenar.

En este caso, la dependencia gubernamental responsable de impulsar el programa es la Secretaria de las Juventudes, quien busca que, con el uso de la tarjeta, se logre consolidar como una herramienta para incitar a la participación proactiva de la personas jóvenes en las actividades económicas y sociales de su respectiva comunidad.

La Tarjeta del Bienestar Joven opera como un plástico personalizado, el cual concede a su usuario la elección de una amplia gama de beneficios, promociones y descuentos en precios especiales dirigidos para lo siguiente; cursos, actividades recreativas, eventos de índole cultural, visitas a museo, servicios de salud y/o educativos, e inclusive para negocios selectos. Las opciones se actualizan de forma constante, por lo que se recomienda consultar constantemente la lista de comercios y servicios aliados.

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¿Cuáles son los requisitos?

Sin embargo, cabe aclarar que esta iniciativa, de momento, se encuentra disponible únicamente para las personas que tengan residencia en la entidad federativa de Yucatán y presenten una edad comprendida entre el rango de los 15 a 29 años. En caso de desear su obtención, estos son los requisitos a cumplir:

Contar con una edad entre los 15 a 29 años.

Residir en Yucatán.

En caso de ser mayor de edad, presentar una identificación oficial (pasaporte, credencial para votar del INE, entre otros). De ser menor de edad, mostrar la identificación de la madre, padre o tutor a cargo.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad.