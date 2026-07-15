Buscarán juicio político contra Marina del Pilar por audios filtrados; PAN acusa traición a la patria

Uno de los partidos políticos de la república ha decidido tomar acciones legales en contra de la gobernadora, de la cual se cuentan con dos audios filtrados respecto a su situación judicial. Pero, ¿qué es lo que buscarán hacer exactamente? Aquí te lo explicamos.

¿Audios filtrados?

Actualmente, se cuentan con dos metrajes de carácter auditivo que se han expuesto al público, esto gracias al periodista Héctor de Mauleón y sus esfuerzos por la publicación de este material en las respectivas columnas realizadas para el medio de comunicación ‘El Universal’.

El primer archivo de audio, publicado el día 21 de junio de 2026, se presume que la gobernadora estatal de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, habría contratado a un abogado externo de nombre Michael Nadler, con el fin de explicarle su situación legal y, de esa forma, intentar contactar con asesores terceros del Buró Federal de Investigación (FBI) y entablar una reunión en relación a la restitución de su visa turista el pasado mes de mayo del año anterior.

Así mismo, la segunda grabación con fecha del día 13 de julio de 2026 presenta a la mandataria estatal mantener comunicación con un asesor de dicha agencia, quien le advierte que no desean dialogar más con ella , esto al considerar que las reuniones establecidas fueron una pérdida de tiempo, por lo que Ávila Olmeda insiste en compartir información de la Mesa de Seguridad con el fin de evadir cualquier cargo que se le adjudique en su contra y una posible orden de extradición.

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¿Cuál fue la postura del PAN?

De acuerdo a la información compartida por parte del medio Proceso, durante una conferencia de prensa llevada a cabo el día 15 de julio de 2026, la dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) de Baja California, Lizbeth Mata Lozano, mencionó que se buscará realizar un juicio político en contra de la gobernadora del estado.

A su vez, exigió a Marina del Pilar dejar de encabezar las Mesas de Seguridad y solicitar una licencia de separación del cargo debido a que, en caso de encontrarse bajo investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos, podría poner en riesgo la información relacionada con acciones y estrategias de seguridad de la entidad federativa.

De igual forma, la diputada federal del partido político blanquiazul, Eva María Vázquez, afirmó que, entregar información confidencial con el fin de recibir el beneficio de salvarse de cualquier cargo imputado en su contra puede ser considerado como un acto de traición a la patria, motivo suficiente por el cual podrían proceder a una denuncia.