Enrique Inzuza acumula 50 faltas en el Senado tras acusaciones de EU; dice que seguirá hasta 2030

Esta figura política ya cuenta con varios días en los que no ha hecho presencia en ninguna de sus responsabilidades debido aparentemente a ciertos inconvenientes con el gobierno norteamericano. No obstante, esto abre interrogantes: ¿Qué ha sido de él, y de qué se le acusa?, esto es lo que conocemos hasta el momento.

¿Casi dos meses de ausencia?

El senador de la entidad federativa de Sinaloa y representante del partido político de nombre Morena, Enrique Inzunza Cázarez, no ha asistido a su más reciente reunión virtual con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual se había concretado para el día lunes 22 de junio de 2026.

Con esta ausencia, se suma un acumulado total mayor a 50 faltas de sus actividades legislativas en el Senado desde su última participación el pasado 29 de abril, a pesar de haber reiterado previamente que seguirá ejerciendo su cargo hasta el año 2030 , como se tenía previsto al ser integrante del Poder Legislativo electo por el pueblo sinaloense.

Ante esta situación, tanto el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) Homero Niño de Rivera, como el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rubén Moreira, han presentado su descontento frente a la Cámara de Diputados, cuestionando su aislamiento de la vida pública frente a las acusaciones en su contra mientras sigue recibiendo su respectivo salario, obtenido directamente de los recursos públicos.

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¿De qué se le acusa a Inzunza?

Coincidentemente, desde aquel 29 de abril del presente año, las autoridades de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, localizado en los Estados Unidos, han sostenido una denuncia en contra de Enrique Inzunza, debido a presuntas conexiones con el crímen organizado.

El senador de Sinaloa formaría parte de una lista conformada por funcionarios tanto activos como retirados de la propia entidad , entre ellos incluyendo al actual gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, principalmente por los crímenes de tráfico de armas y sustancias psicotrópicas y la asociación con el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos.

Esta circunstancia podría explicar la nula presencia de Inzunza frente a sus responsabilidades legislativas, quien por su parte, ha publicado recientemente en redes sociales un mensaje en el que mantiene que los ataques de la ‘derecha conservadora’ carecen de fundamentos, por medio de una cita del expresidente interino José María Iglesias.