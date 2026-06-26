‘Somos México’: ¿quién está detrás del nuevo partido político en el país?

Hace poco se ha registrado un nuevo partido político, el cual podrá participar frente a las elecciones del próximo año. Aunque esto abre ciertas interrogantes: ¿en qué consiste esta nueva agrupación y, quiénes forman parte de ella? A continuación te lo explicamos.

¿Un nuevo partido al alza?

Durante una sesión extraordinaria ocurrida el día jueves 25 de junio del presente año, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro del nuevo partido político denominado como ‘Somos México’, el cual comenzará a recibir financiamiento público a partir del próximo 01 de julio y tendrán la oportunidad de participar en el próximo proceso electoral del año 2027.

También llamados ‘Somos MX’, este nuevo partido presenta una ideología democrática de izquierda y progresista, con base en la lucha por las causas ciudadanas, como el combate directo a la inseguridad y la corrupción en el país, el derecho a la salud, entre otras.

De igual forma, operan bajo una regla interna restrictiva, en la que ninguno de sus integrantes podrá participar como candidato electo a un cargo en la administración pública de forma simultánea, esto con el fin de evitar la centralización de poder en un solo partido.

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¿Quiénes lo integran?

El grupo asociado nombró a Guadalupe Acosta Naranjo , anterior secretario general de la candidata para la presidencia del Partido del Trabajo (PT) Cecilia Soto, y exdirigente de la actualmente extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) como su lider durante su Asamblea Nacional Constitutiva, llevada a cabo en febrero de 2026.

Entre sus integrantes también se encuentran personalidades reconocidas como la madre buscadora Ceci Flores y el actor mexicano Joaquín Cosío. Además, está el exembajador de Estados Unidos, Arturo Sarukhan, el empresario Juan Pablo Castañón, la exsenadora de la república Nancy de la Sierra y la exembajadora Martha Bárcena.

Aunado a ellos, se unen figuras de la política mexicana como los exgobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) Carlos Medina Plascencia y Ernesto Ruffo; Lorenzo Córdoba, expresidente del INE; ministros previos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Castro Cossío, Javier Laynez y Margarita Ríos Farjat, entre varios más.