Captan a gobernadora de Campeche en tienda de lujo en España; zapatos cuestan hasta 70 mil pesos

Recientemente, se ha avistado a la gobernadora de Campeche en una tienda exclusiva durante su travesía en España, cuyos productos pueden alcanzar un costo máximo de casi 4 mil euros, un equivalente de 70 mil pesos. ¿Qué hacía ahí? ¡Esto es lo que sabemos!

Vacaciones en España

Días después de la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, Layda Sansores San Román, actual gobernadora de Campeche, decidió tomar un vuelo a Madrid, España, como destino para vacacionar y celebrar su cumpleaños número 81.

Sansores abordó el vuelo de clase Premier AM21 de Aeroméxico, el 4 de agosto de 2026 a las 21:30 horas, que partió de Ciudad de México en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Sin embargo, no se encontraba sola, ya que iba acompañada de su hermana Laura Sansores, presidenta del DIF Estatal, y de al menos otras dos personas.

¿Dónde fue vista?

Días más tarde de su ingreso a Madrid, fue captada nuevamente el 11 de agosto del año presente, mientras en su recorrido entraba a un comercio llamado “El Corte Inglés”, localizado en la calle Serrano.

En este mismo lugar, ingresó a la boutique de alto prestigio “Gianvito Rossi”, establecimiento cuyos productos tenían como mínimo un precio de mil euros (importe que se traduce en más de 19 mil pesos), llegando a un costo de casi 4 mil euros o 70 mil pesos .

En las imágenes compartidas en internet, se puede apreciar cómo la gobernadora recorre los pasillos a la vez que admira y revisa los productos del negocio; no obstante, se desconoce si Layda realizó alguna compra o si utilizó recursos del gobierno de Campeche para este viaje .

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Polémica en redes sociales

El material publicado desató olas de críticas por parte de los ciudadanos mexicanos, siendo la gran mayoría provenientes del estado de Campeche.

El caos generado por estas imágenes trajo de nuevo a la mesa las declaraciones de Sansores del 29 de abril, fecha en la que admitió que la entidad atravesaba por problemas económicos, especialmente en el pago de electricidad en oficinas del gobierno .