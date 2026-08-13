SEP: Cambio histórico en las escuelas: escoltas ya no serán solo para alumnos de excelencia

Recientemente se ha anunciado un cambio reglamentario en relación a la organización de las escoltas escolares, lo que podría significar un cambio en el paradigma establecido para la integración de estudiantes ejemplares. Con esto queda cuestionarse: ¿Cuál será la modificación para dicho grupo, y cómo serán organizados?

¿Cambios en el reglamento?

La Secretaria de Educación Pública (SEP) ha optado por modificar la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica 2025-2026, decisión con la cual el órgano de educación buscó eliminar ciertos criterios para la estructuración del grupo encargado de portar la bandera durante los honores a la misma.

Es debido a esto que la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) ahora señala dicha serie de alteraciones en su apartado ‘H. Escolta escolar’, la cual establece que la escolta escolar dejará de ser una actividad exclusiva guiada por la meritocracia y el esfuerzo académico, para pasar a ser una experiencia colectiva para la formación de los estudiantes.

En otras palabras, la dependencia gubernamental dictó un cambio para que los criterios para la selección de estudiantes en la escolta ya no se basen en características excluyentes como buena conducta, buenas calificaciones o rasgos físicos bajo los principios de inclusión y no discriminación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Te puede interesar: ¿Ya no importan las calificaciones?, SEP cambia las reglas para integrar la escolta escolar.

¿Cómo se organizarán las escoltas?

A partir de esto, las nuevas disposiciones señalan que la escolta se determinará por parte de miembros del Consejo Técnico Escolar (CTE) y se asignarán seis alumnos en total para integrarlo. A su vez, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria se establecerán de forma rotativa entre todos los grados para incitar a la participación de todo el alumnado.

Esto contrasta de forma significativa con la iteración anterior de la Guía Operativa, debido a que el numeral 91 de la edición 2024-2025 esclareció que la escolta sería conformada exclusivamente con estudiantes de sexto grado de primaria, quienes hubieran obtenido de los mejores promedios a lo largo de su trayectoria escolar desde el primer grado; contemplando mecanismos de desempate como la revisión de calificaciones de quinto año o un examen especial.