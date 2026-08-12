Influencer sinaloense Maza Clan y Kunno se besan apasionadamente y desatan polémica en redes

Luego de la publicación del metraje, la sorprendente interacción entre ambos creadores de contenido terminó por desatar una ola de comentarios por parte de los internautas quienes lo observaron. A continuación te explicamos cómo es que transcurrió el incidente y se ahondará acerca de la reacción de los usuarios.

¿Cómo sucedió el beso?

La escena forma parte de la serie de videos creados para la plataforma YouTube de nombre ‘Vida de Rancho’, ideados por el usuario Maza Clan (quien es oriundo de Sinaloa), los cuales se caracterizan por un estilo bastante particular de contenido que este produce, relacionado con la convivencia con otros creadores de contenido y figuras del entretenimiento, agregando ciertos tintes humorísticos.

Entre las personas reconocidas en el mundo que han colaborado con el creador con origen en Mazatlán se encuentra el influencer Guillermo Kunno, conocido comúnmente como Kunno, su presencia en internet se ha consolidado debido a su actividad constante en redes, con contenido relacionado con baile, moda y colaboraciones con figuras del espectáculo.

En la propia grabación, publicada por Kunno, involucrado en el acontecimiento, se puede observar a este colocándose frente a frente con Maza Clan mientras se acercan el uno al otro para protagonizar un beso dado directamente en la boca , suceso que rápidamente llamó la atención de los demás integrantes presentes en el lugar.

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¿Polémica en redes sociales?

Tras el lanzamiento de dicho material audiovisual, los comentarios por parte de usuarios y seguidores no se hicieron esperar; entre estos se pueden destacar múltiples mensajes con tintes humorísticos haciendo una burla al beso, destacando la pasión con la que se entregaron ambas personas,mientras otros especularon que podría tratarse simplemente de un dinámica que tuvo lugar en la convivencia.

Sin embargo, también existe una enorme cantidad de críticas en las que se centran en la vida personal y preferencia sexual del creador sinaloense, debido a que él mismo ha mostrado al ojo público que mantiene una relación con su actual esposa, llamada Cindy Cornejo y tiene en su haber un par de hijos , por lo que los comentarios terminaron siendo bastante divididos.

Cabe resaltar que el fragmento mostrado se trata de un adelanto del próximo capítulo del proyecto en curso, el cual tiene como fecha de publicación el día miércoles 12 de agosto de 2026 a las 15:00 horas del día, por ende, de momento se desconoce el contexto y los motivos que llevaron a ambos influencers obrar de esta forma hasta que el material audiovisual sea publicado.