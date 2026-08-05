Cocodrilo se ‘pasea’ por playas de Mazatlán; cumplen 24 horas intentando capturarlo

Han transcurrido un total de 24 horas desde el primer avistamiento del reptil en las cercanías de la zona costera, más no ha sido posible efectuar su captura hasta la fecha. Pero, ¿qué se sabe del reporte y, a qué se debe su presencia en el área?, te lo explicamos a continuación.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con la información compartida, se generó el primer reporte respecto al avistamiento del cocodrilo el día martes 04 de agosto del 2026 a las 11:20 horas en los alrededores del Hotel Las Flores y el restaurante Valentino’s en la Zona Dorada de la Playa Gaviotas , localizada en Mazatlán, Sinaloa.

Por ende, como medida preventiva para salvaguardar la integridad de los visitantes y reforzar su búsqueda, el Escuadrón de Salvamento Acuático, con esfuerzos coordinados de Protección Civil, han acordonado el área para limitar el acceso a una fracción de la playa, la cual abarca entre la avenida Rafael Buelna y Monumento al Pescador.

A su vez, el comandante del Escuadrón, Gustavo Espinoza Bastidas explicó que el ejemplar se encuentra particularmente estresado por el movimiento brusco del oleaje, debido a eso es que se ha mantenido en movimiento y cambia su ubicación constantemente , lo que ha imposibilitado su localización, por lo que el objetivo es capturarlo y liberarlo en un hábitat natural donde no represente un peligro para la población.

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¿A qué se debe su aparición?

Este fenómeno se puede explicar debido a que, durante la temporada de lluvias, los niveles de agua tienden a aumentar, incluyendo lugares como los manglares, lagunas en las cercanías de la costa y marismas, hábitats donde se encuentra normalmente el crocodylus acutus, mejor conocido como cocodrilo americano, especie la cual también tiene presencia en Sinaloa.

Dicho aumento en el nivel de los caudales facilita el traslado de estos reptiles hasta la zona de las playas, aunque por otro lado, también existe la posibilidad de que su actividad fuera de su hábitat convencional se deba a la necesidad de buscar alimento o un nuevo territorio en el cual establecerse , por eso existen ocasiones en las que se les puede observar deambulando en las costas.

Cabe aclarar que no se trata de un evento aislado, ya que se cuentan con otros reportes pasados; por ejemplo, luego de un chubasco transcurrido el pasado martes 28 de julio, la población alertó a las autoridades de la presencia de un ejemplar que recorría la avenida Arnaldo Rigodanza, el cual elementos de Protección Civil capturaron exitosamente.