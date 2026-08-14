Capturan a padrastro de niña de 11 años que estaba embarazada; víctima quedó bajo resguardo del DIF

Han detenido a un sospechoso de agresión sexual en contra de una menor de edad. No obstante, esto abre las puertas a dos principales incógnitas: ¿Quién es el responsable? ¿Qué sucedió con la víctima? Estas dudas las responderemos a continuación.

¿Quién es el responsable?

Recientemente, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas (FGE) informó el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Sirenio 'N' en la ciudad Heroica de Matamoros, Tamaulipas, a quien las autoridades lo reconocieron como padrastro de una menor de edad y vincularon al delito de violación agravada a la misma en las inmediaciones de un domicilio ubicado en la Calle Marte, de la colonia Infonavit Satélite.

La orden fue liberada por un juez de control de la Tercera Región Judicial, luego de que la Fiscalía relacionara todos los datos obtenidos a base de su indagación correspondiente, para luego efectuarse la detención por parte de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM).

Actualmente, el imputado se encuentra bajo disposición de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ), quienes se encargarán de determinar la existencia de elementos correspondientes con el fin de someterlo a proceso, dictar su situación jurídica y establecer las medidas cautelares que se deberán seguir.

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¿Qué hay de la víctima?

La víctima de violación fue identificada como Nohemí, quien, con tan solo 11 años de edad, fue ingresada al Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en Matamoros el día miércoles 05 de agosto de 2026, recinto donde se confirmó su embarazo, que tenía aproximadamente 5 meses de gestación.

Debido a esto es que la dependencia gubernamental de salud alertó a las autoridades correspondientes para que el caso fuera esclarecido, y brindó atención especializada a la joven, bajo los respectivos protocolos de seguridad y confidencialidad, interrumpiendo el embarazo mediante un procedimiento quirúrgico con la autorización de su progenitora. Más tarde, reportaron su situación de salud actual como estable.