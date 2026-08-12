¿Las has visto? El verdadero motivo por el que hay señales que dicen PIV y PSV en carretera

Al momento de viajar en alguna carretera o calle en la ciudad, es normal encontrarse con señales que contengan las abreviaturas PIV, PSV, TUN, PSF, etc. Sin embargo, no todos los conductores conocen el significado detrás de estas siglas y la importancia de su existencia. ¿Quieres saber lo que significan? ¡Vamos a averiguarlo!

¿Qué significan PIV y PSV?

Estas siglas se pueden encontrar en el Manual de Señalamiento Vial y Dispositivos de Seguridad, y la denominación de estas refiere al tipo de vía al que el conductor podrá aproximarse, siendo estas las más comunes:

PSV: Esta abreviatura significa Paso Superior Vehicular y su función es la de advertir al conductor que se encontrará con terreno alto que pasará por encima de otras vialidades , cruces complejos o cuerpos de agua (como ríos o lagos) mediante un puente . Es de especial importancia prestar atención a las demás señalizaciones que acompañarán a estas siglas, como el límite de velocidad , ya que es posible encontrarse con ráfagas de viento y pendientes pronunciadas que dificulten la conducción.

Esta abreviatura significa y . Es de especial importancia prestar atención a las demás señalizaciones que acompañarán a estas siglas, como el , ya que es posible encontrarse con y que dificulten la conducción. PIV: Por otro lado, PIV tiene por denominación Paso Inferior Vehicular; esto implica que, a diferencia de la sigla anterior, indica al conductor que pasará por una vía que se encuentra debajo de un puente, estructuras ferroviarias u otros carriles . Este tipo de camino es idóneo para el paso de vehículos de gran tamaño sin provocar accidentes, como tráileres de carga o camiones de transporte; no obstante, es crucial respetar el límite de altura que se encuentra antes del desnivel.

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¿Por qué existen estas abreviaturas?

De acuerdo con la guía publicada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), estas señales tienen como propósito describir al conductor el tipo de terreno o vialidad al que se dirigen .

Además de que fueron creadas debido a la necesidad de contar con un sistema uniforme de señalización fiable, eficiente y avanzado, tras el constante incremento de flujo de automóviles en la República Mexicana .

Si en algún momento se ignoran las señales, es posible que se produzca un accidente fatal gracias a la mala toma de decisiones respecto al vehículo manejado y el tipo de vialidad a tomar.