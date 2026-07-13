Ciclón tropical 'Elida' se formaría esta semana: ¿Dónde se encuentra y cuál sería su trayectoria?

Nuevamente se podría registrar una intensa actividad en la temporada de ciclones de este año, esto debido a las posibilidades de formación de un nuevo fenómeno climático de esta índole. A continuación te damos todos los detalles con los que se cuenta de este evento.

¿Dónde se ubica?

De acuerdo a la información compartida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al día de hoy, lunes 13 de julio de 2026, se ha puesto bajo vigilancia exhaustiva una zona de baja presión al sur-oeste de México, el cual podría dar origen a un nuevo ciclón tropical, de nombre 'Elida'.

Según el reporte más reciente, dicha área se localiza a una distancia exacta de 595 kilómetros al sur del municipio costero de Tecpán de Galeana, en la entidad federativa de Guerrero. El fenómeno se ha generado gracias a que se encuentra estréchamente relacionado con una banda de nubes provenientes de la onda tropical número 18.

Actualmente cuenta con una probabilidad de desarrollo ciclónico del 60% dentro de un plazo de 48 horas, las cuales aumentan de forma alarmante a un 90% para el transcurso proyectado de 07 días, presentando una tendencia de evolución acelerada. Esto podría incrementar la actividad pluvial, de tormentas y rachas de viento en la región costera del país.

Te puede interesar: Clima en Durango: prevén lunes caluroso con tormentas hacia la noche en la capital.

¿Cuál es su trayectoria?

La zona con baja presión se mantiene a una trayectoria constante en dirección hacia el oeste-noroeste del Pacífico , no obstante, debido a la cercanía que presenta frente a los municipios costeros de Guerrero, representa un mayor riesgo de deslave en las áreas montañosas y en la elevación en el caudal de los ríos por posibles chubascos , por lo que también se ha mantenido vigilancia constante en este territorio.

Aunado a esto, también se alertó de la presencia de otros dos sistemas en formación; siendo el primero ubicado frente a las costas de Colima, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, con una probabilidad de evolución ciclónica del 60% dentro de un periodo de 07 días. Mientras que el segundo sistema fue localizado a 2 mil 250 km al suroeste de Punta Eugenia, en Baja California Sur, sin embargo, al presentar una tendencia del 10% de probabilidad de dearrollo tanto en 48 horas como 07 días, este no representa un peligro palpable.