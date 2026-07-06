¿Cuáles son los mejores pantalones de mezclilla según Profeco?

Los pantalones de mezclilla son una prenda bastante utilizada por el mexicano promedio, gracias a su bajo costo, versatilidad y resistencia, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó una serie de análisis a distintas marcas de pantalones para identificar a las mejores marcas en el mercado, cuyos resultados fueron publicados en su Revista del Consumidor.

Características a evaluar

Para esta investigación, la Profeco tomó en cuenta ciertos aspectos para medir su fiabilidad, siendo estos los siguientes:

Información comercial correcta.

Revisión de tallas .

. Calidad de acabado , de tela y de confección .

, de y de . Cambios de tamaño o distorsiones tras su lavado.

Durabilidad.

Resistencia a la decoloración.

Resistencia a la deformación y al desgaste.

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Las mejores marcas de pantalones

En la Revista del Consumidor, la procuraduría destaca que se hicieron múltiples pruebas a 30 modelos de distintas marcas de pantalones, como Silver Plate, Furor, Big John, Cimarron, OGGI, Yale, Levi’s, etc.

Por un lado, 13 de ellos consistían en ejemplares elaborados con algodón en su totalidad, mientras que los otros 17 fueron creados con una combinación de distintas fibras.

De acuerdo con la información publicada, los modelos que alcanzaron la más altas calificaciones son Rocco 711 de Silver Plate para los pantalones puros de algodón, OGGI Croster Holland suavizado, OGGI Ragnar RPV suavizado y Levi’s 510 para los pantalones con mezcla de fibras .

De entre todos estos ejemplares, solo 8 elaborados 100 % con algodón contaron con la calificación de “Muy bueno”, comparado con la totalidad de los modelos de fibras mixtas que recibieron esta misma calificación.

Sin embargo, ningún modelo obtuvo la calificación “Excelente” de forma general, debido a múltiples defectos encontrados en los análisis : 16 pantalones eran ligeramente más grandes que lo que indicaba la talla, 9 de ellos mostraron deformaciones y signos de torsión en el área de las piernas, 5 prendas se encogieron tras varios ciclos de lavado y un modelo perdió su color al ser frotado.

Es por esto que la Profeco recomienda seguir una serie de requisitos al momento de adquirir o usar un pantalón en lugar de solo guiarse por la marca de preferencia, los cuales serán listados a continuación.