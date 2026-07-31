¿Cuánto dinero gana Carlos Slim por segundo?, esta es la fortuna de uno de los hombres más ricos del mundo

Tras el enorme éxito del que puede gozar este empresario, es bastante común preguntarse en cuanto se encuentra valorada su fortuna y, desde luego, cuanto es lo que esta persona puede ganar por segundo. Es por eso que te lo explicamos a continuación.

¿Quién es Carlos Slim?

Gracias al informe ‘Oligarquía o Democracia: Hacia una Justicia Económica en México’, publicado por la confederación internacional que combate la injusticia desigualdad económica llamada Oxfam, es posible conocer que existen un total de 22 milmillonarios en la república, quienes amasan un patrimonio acumulado de 219 mil 300 millones de dólares.

Entre este grupo, quien encabeza la lista es el empresario Carlos Slim Helu, quien ha permanecido durante varios años consecutivos como la persona más rica del país debido a que es dueño de varios conglomerados empresariales, entre los que se encuentran Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa y América Móvil, incluyendo inversiones en proyectos internacionales.

Sin embargo, dicho documento sostiene que el incremento de estas fortunas ha ocurrido a un paso sustancialmente mayor a diferencia de la economía de la nación y, debido a factores económicos, regulatorios y estructurales es que han permitido amasar exorbitantes cantidades de dinero, abriendo un debate respecto a la desigualdad y la distribución equitativa de la riqueza a través de México.

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¿Cuál es el promedio de ganancia de Slim?

Continuando con el informe elaborado por Oxfam México, este indica que la fortuna del empresario ha aumentado significativamente, alcanzando un patrimonio de 107 mil 100 millones de dólares durante el transcurso del año 2025. A su vez, también explica que, desde 2020, sus ganancias han aumentado 273 dólares por segundo en promedio , crecimiento que se puede resumir de la siguiente forma:

Ganancias por segundo: 273 dólares.

273 dólares. Ganancias por minuto: 16 mil 380 dólares.

16 mil 380 dólares. Ganancias por hora: 982 mil 800 dólares.

982 mil 800 dólares. Ganancias por día: 23 millones 650 mil 891 dólares.

Cabe aclarar que estas cifras no corresponden a un incremento en su fortuna en base a la obtención de un salario fijo que reciba de forma diaria, en cambio, los dígitos se derivan del comportamiento de sus inversiones y activos en el mercado, incluyendo el valor de sus empresas.