¿Cuántas faltan? Esta es la cifra de líneas celulares registradas en México

El proceso obligatorio para vincular las líneas celulares con la identidad de sus usuarios continúa avanzando en México. Hasta el momento, aproximadamente 68 millones de números telefónicos ya están asociados con un nombre y una Clave Única de Registro de Población.

La medida forma parte de la estrategia del Gobierno federal para reducir el uso anónimo de tarjetas SIM en delitos como extorsiones y fraudes telefónicos.

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¿Cuánto ha avanzado el registro de líneas?

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó que las empresas de telefonía móvil ya cuentan con 68 millones de líneas vinculadas.

De ese total, alrededor de 40 millones corresponden a números de prepago, mientras que el resto se relaciona principalmente con contratos de pospago.

“Todas las líneas de pospago, es decir, quienes tienen un plan, ya están vinculadas porque al momento de realizar la adquisición con su empresa dan la información del nombre y demás”, explicó el funcionario.

¿Cuántas líneas de prepago faltan?

Peña Merino estimó que todavía falta vincular una cantidad similar a los 40 millones de números de prepago que ya completaron el proceso.

Esto significa que aún quedarían alrededor de 40 millones de líneas de prepago pendientes de registro, aunque la cifra puede cambiar conforme se activan, cancelan o vinculan números telefónicos.

El trámite es responsabilidad de las empresas concesionarias, que deben ofrecer mecanismos presenciales y digitales para que sus clientes proporcionen los datos requeridos.

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El calendario continúa vigente

La vinculación se realiza de manera escalonada conforme al último dígito del número telefónico.

Las líneas de prepago terminadas en 0 deberán completar el trámite a más tardar el 15 de agosto, mientras que los demás números tendrán fechas posteriores según el calendario establecido.

Las personas que no cumplan dentro del plazo asignado podrían enfrentar la suspensión temporal de llamadas, mensajes y datos móviles hasta que completen la vinculación.

¿Dónde se guarda la información?

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el Gobierno federal no tendrá una base de datos centralizada con la información de todos los usuarios.

Los nombres, CURP y demás datos permanecerán bajo resguardo de las compañías telefónicas, que deberán protegerlos conforme a la legislación en materia de privacidad.

Las autoridades únicamente podrán solicitar información relacionada con una línea en casos previstos por la ley, como investigaciones judiciales o desapariciones de personas.

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Buscan combatir la extorsión

El Gobierno federal sostiene que la identificación de las líneas permitirá reducir el anonimato con el que operan personas dedicadas a la extorsión, amenazas y otros delitos.

Sin embargo, la vinculación no permitirá acceder automáticamente al contenido de llamadas o mensajes. Cualquier consulta por parte de las autoridades deberá realizarse dentro de los procedimientos legales correspondientes.

Los usuarios deben hacer el trámite únicamente mediante los portales, aplicaciones y centros de atención oficiales de sus compañías telefónicas para evitar páginas fraudulentas que busquen robar datos personales.