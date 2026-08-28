De therians y farmear aura, ahora captan a jóvenes paseando plátanos como mascotas | VIDEO

Un vídeo subido a las redes sociales de carácter extraño y surreal ha dado mucho que hablar en los últimos días. En este material se aprecia a un grupo de jóvenes paseando por las calles de su ciudad mientras tiran de una cuerda. Lo común es esperar que en la punta de la correa se encuentre alguna mascota, como un perro, pero para sorpresa de muchos, el objeto atado se trataba de un plátano. ¿Es acaso esto una nueva tendencia de internet?

Paseo de plátanos

Esta peculiar escena ocurrió en el Centro Histórico de Morelia, capital de Michoacán, donde el grupo de jóvenes fue avistado mientras tiraban de una cuerda atada a plátanos envueltos en una bolsa, como si trataran de imitar la actividad de pasear con una mascota.

Una transeúnte que circulaba por el centro se percató de la graciosa situación, por lo que grabó el suceso para después publicar el material en su cuenta de TikTok @kimberly.villanueva, donde la publicación se volvió viral y se llenó de múltiples comentarios con opiniones respecto a la actividad.

Entre los comentarios que más destacaron, se encontraban especulaciones acerca de una campaña, una revolución artística, algún experimento social o si se trataba de una nueva moda, como el “farmeo de aura”, los therians o el “67”.

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¿Nueva tendencia?

A pesar de lo que se podría pensar, no se trata de ninguna tendencia o moda, ya que detrás de todo esto hay una razón más simple y lógica.

De acuerdo con el vídeo publicado por la cuenta de TikTok @xemmmmmmkskdkd, la actividad de pasear a una banana atada a un lazo se trataba de una tarea relacionada con su carrera en Psicología.

En este material de más de un minuto, describe que la tarea consistía en pasear por calles transitadas con un plátano para que la gente se acercara, preguntara y tomara fotos, con el fin de observar y entender los comportamientos del ser humano al toparse con situaciones poco comunes o que se escapen de su entendimiento .

A pesar de que en un comienzo esta actividad también dejó confundidas a las estudiantes, al final se terminó convirtiendo en una experiencia grata.