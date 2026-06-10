¿Dónde se encuentra la tormenta tropical Cristina HOY miércoles 10 de junio?

A día 10 de junio de 2026, la tormenta tropical “Cristina” avanza con gran velocidad hacia el noreste, pero de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA), es posible que su trayectoria cambie para dirigirse hacia el noroeste. ¿Qué zonas se verán afectadas por esta depresión?

Tormenta Cristina

Actualmente, se prevé que la tormenta siga con su trayectoria hacia el noreste durante el día miércoles, cuyo centro impactará en el río Suchiate, ubicado en la frontera entre México y Guatemala.

A pesar de esto, la región que se verá más afectada por esta depresión es El Salvador, ya que el mismo gobierno ha anunciado que se esperan lluvias en los días 10 y 11 de junio, junto a posibles deslizamientos de tierra e inundaciones en las costas y en zonas rurales.

El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, indicó que el país centroamericano se ha visto impactado de manera indirecta por “Boris” con lluvias y cielos oscuros, por lo que existe la posibilidad de que los efectos de “Cristina” y la actual tormenta que está impactando Guerrero se combinen, trayendo consigo vientos de hasta 65 kilómetros por hora.

Es gracias a esto que la Protección Civil de El Salvador ha comenzado con operativos preventivos, con el fin de resguardar y proteger a la población; por ejemplo, más de 5 familias del departamento La Libertad han sido evacuadas por los crecientes y peligrosos oleajes generados por ambas zonas de baja presión .

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Pronóstico del día

De acuerdo a datos presentados por la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la depresión tropical se encuentra a 150 kilómetros al sureste de San Salvador, El Salvador, y a 435 kilómetros del río Suchiate, a una velocidad de desplazamiento de 6 kilómetros por hora hacia el oeste.

Se prevén vientos de hasta 65 kilómetros por hora, con rachas máximas de 85 kilómetros por hora y precipitaciones intensas durante los días miércoles y jueves 10 y 11 de junio del año en curso.

Debido a su curso, no parece ser un peligro para México, pero aún se mantiene bajo observación por su posible cambio de dirección.